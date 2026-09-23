כ"ץ תוקף את ליברמן: "כאילו לא למדו דבר מה-7 באוקטובר"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( נטע דבח )

שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (רביעי) את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן זאת על רקע הצעתו לאפשר לירדן לשלוט מנהלית וביטחונית על שטחי A ו-B. בדבריו טען כי "ממשלת הימין מרסקת את הטרור ומחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון - וגוש השמאל מתכנן להתקפל ולהרוס את ההתיישבות".

"ליברמן ויאיר גולן חושפים את כוונותיהם המסוכנות - כאילו לא למדו דבר מה-7 באוקטובר" אמר כ"ץ. "ליברמן, הרואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה ברוטציה, הציע עד לא מזמן לצאת מעזה באופן חד-צדדי ולמסור את עזה ואת ציר ההברחות בפילדלפי לידי המצרים. עכשיו הוא מציע להציב צבא ירדני בקלקיליה, ליד כביש 6, ולמסור לידי הירדנים את השליטה הביטחונית והמינהלית בכל שטחי A ו-B ביהודה ושומרון, כאשר מדיניותה המוצהרת של ירדן היא הקמת מדינה פלסטינית". "לצידו שותפו יאיר גולן, שר הביטחון המיועד, שנערך לקבלת התפקיד ומצהיר שיעקור 100 אלף מתיישבים יהודים מבתיהם מיד עם כניסתו לתפקיד" הוסיף. "אלה שתי הצעות שמתחברות למדיניות מסוכנת אחת: עקירת יהודים מבתיהם, נסיגה והפקדת ביטחוננו בידי אחרים בדרך להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ".

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כ"ץ המשיך וטען כי "אנחנו פינינו 40 אלף תושבים ממחנות הפליטים בצפון השומרון, ריסקנו את תשתית הטרור האיראנית שנבנתה שם וצה"ל שולט במחנות באופן קבוע. הורדנו את היקף הטרור בכל יהודה ושומרון ב-80% לרף הנמוך אי פעם, והקמנו 104 יישובים ו-160 חוות חדשות".

בסיכום דבריו כ"ץ הזהיר כי "ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות הערביות ותקדם את התוכניות האלה, תסכן את ההתיישבות ואת ביטחון אזרחי מדינת ישראל".