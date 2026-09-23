יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'ייסון אלכסנדר

אחד הקומיקאים והשחקנים המוערכים והאהובים בהוליווד חוגג יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת לגלות כמה פרטים מפתיעים על האיש שהביא לעולם את ג'ורג' קוסטנזה. הנה 10 עובדות מעניינות על ג'ייסון אלכסנדר:
- זה לא השם המקורי שלו: הוא נולד בשם ג'יי סקוט גרינשפן למשפחה יהודית בניו ג'רזי. את שם הבמה "ג'ייסון אלכסנדר" אימץ כשרצה להירשם לאיגוד שחקני המסך.
- כוכב מחזות זמר עוד לפני סיינפלד: אלכסנדר החל את דרכו על במות ברודוויי ובשנת 1989 זכה בפרס הטוני היוקרתי על תפקידו במחזמר "Jerome Robbins' Broadway" – כל זאת עוד לפני שהעולם הכיר את ג'ורג'.
- ביסס את ג'ורג' על לארי דיוויד (בלי לדעת): בתחילת הצילומים של "סיינפלד", אלכסנדר ניסה לגלם את ג'ורג' כחיקוי של וודי אלן. כשלארי דיוויד אמר לו שאירוע מסוים בתסריט באמת קרה בחיים האמיתיים, אלכסנדר הבין שהדמות מבוססת לחלוטין על דיוויד עצמו והחל לחקות את שפת הגוף והטמפרמנט שלו.
- שיא מועמדויות ללא זכייה: למרות שגילם את אחת הדמויות האייקוניות והמצחיקות בתולדות הטלוויזיה, אלכסנדר היה מועמד 7 פעמים ברציפות לפרס האמי על תפקידו בסיינפלד – ולא זכה אף פעם.
- עורך הדין מ"אישה יפה": לצד הטלוויזיה, הוא שיחק בסרטים קולנועיים מצליחים. תפקידו המוכר ביותר בקולנוע הוא פיליפ סטאקי, עורך הדין החלקלק והבלתי נסבל של ריצ'רד גיר בסרט הלהיט "אישה יפה".
- הקול מאחורי קוואזימודו: אלכסנדר תרם את קולו לסרטי אנימציה רבים, והוא המדבב המקורי של דמותו של קוואזימודו בסרט האנימציה של דיסני "הגיבן מנוטרדאם" (1996).
- שחקן פוקר מקצועי: אלכסנדר הוא שחקן פוקר מוכשר ורציני. הוא השתתף מספר פעמים באליפות העולם בפוקר, שיחק בטורנירי צדקה גדולים והופיע בתוכניות טלוויזיה שונות המוקדשות למשחק.
- קוסם מוסמך: מעבר למשחק ולשירה, אלכסנדר חובב קסמים מושבע. הוא למד קסמים מגיל צעיר, מופיע לעיתים עם קטעי קסם ואף כיהן כחבר בהנהלת "הטירה הקסומה" – המועדון היוקרתי לקוסמים בהוליווד.
- במאי מוערך: מעבר לעבודה מול המצלמה, הוא ביים פרקים בסדרות מצליחות (כולל בסיינפלד עצמה), הצגות תיאטרון, קליפים מוזיקליים ואף מספר סרטים באורך מלא.
- זוגיות יציבה במיוחד: בעולם הוליוודי שמתאפיין בגירושים מהירים, אלכסנדר נשוי לשחקנית והאמנית דה-בורה קיין מאז שנת 1982, ולזוג יש שני בנים.