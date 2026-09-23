יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'ייסון אלכסנדר

( שאטרסטוק )

אחד הקומיקאים והשחקנים המוערכים והאהובים בהוליווד חוגג יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת לגלות כמה פרטים מפתיעים על האיש שהביא לעולם את ג'ורג' קוסטנזה. הנה 10 עובדות מעניינות על ג'ייסון אלכסנדר: