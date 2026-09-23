ועדת הבחירות פסלה את אבו שחאדה מהמירוץ לכנסת

ועדת הבחירות המרכזית, דנה היום (רביעי) בבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת.

בתום ההחלטה הוחלט כי אבו שחאדה נפסל מהמירוץ. אך כעת ההכרעה עובדת לבג"ץ ושם תתקבל ההחלטה הסופית. ההחלטה התקבלה ברוב של 31 מול 4 מתנגדים.

במהלך הדיון, לשחאדה עצמו ניתנה הזכות להסביר את דבריו: "אני לא מאמין שאני צריך להסביר את עצמי. בכל שנותי בפוליטיקה, לא תמכתי באלימות ובשום מאבק מזוין".

הוא נשאל למה הוא התכוון כשאמר שמדובר באירוע היסטורי, על טבח ה-7 באוקטובר, והסביר: "אני באמת לא ידעתי את היקף הזוועות, אני לא הייתי צריך לכתוב את המאמר הזה ובוודאי לא ב-7 באוקטובר. אני מבין היום שהמאמר כפי שנוסח, מעלה שאלות קשות".

עוד הוא הוסיף: "אני רוצה להבהיר: מעולם לא תמכתי ואיני תומך במאבק מזוין של חמאס נגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת ה-7 באוקטובר, ואני מגנה את מעשי הרצח והזוועות שבוצעו".