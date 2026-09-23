בתקיפה בחאן יונס: צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של חמאס

עכשיו זה רשמי: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כעת (רביעי) כי כוחות צה"ל חיסלו לפני זמן קצר בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס.

בהודעה המשותפת נאמר כי "ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צה"ל ואת שב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו".

"אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור" אמרו נתניהו וכ"ץ. "לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".