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נתניהו וכ"ץ מאשרים

בתקיפה בחאן יונס: צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של חמאס

ראש הממשלה ושר הביטחון אישרו כי מחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של חמאס, חוסל בתקיפה של צה"ל בחאן יונס: "אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור"

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תקיפה בעזה. ארכיון (יונתן זינדל/פלאש90)

עכשיו זה רשמי: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כעת (רביעי) כי כוחות צה"ל חיסלו לפני זמן קצר בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס.

בהודעה המשותפת נאמר כי "ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צה"ל ואת שב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו".

"אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור" אמרו נתניהו וכ"ץ. "לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".

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מרים
לפני 30 דקות

אתם מוחאים כפיים על חיסול אבל אנחנו התושבים חטפנו בגלל כספי קטאר שזמזמתם להם
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