כשהזמן לוחץ והבטן רעבה, אין כמו מנה שמשלבת מהירות עם טעם מושלם. סלמון בטריאקי במחבת הוא בדיוק הפתרון שחיפשתם – דג עסיסי מצופה ברוטב מקורמל מתוק-מלוח, שנראה כמו משהו ממסעדה אך מוכן בפחות מרבע שעה. המתכון הזה מתאים במיוחד לארוחת צהריים מהירה או לערב שבו רוצים להרשים בלי להתאמץ יותר מדי.

הסוד של המנה טמון בשילוב הנכון בין צריבה מהירה של הדג לבין רוטב טריאקי ביתי שמסמיך ומקרמל ישירות במחבת. בניגוד למתכונים אחרים שדורשים אפייה בתנור או הכנה מורכבת, כאן הכל קורה בכלי אחד ובזמן קצר במיוחד. פילה הסלמון יוצא פריך מבחוץ ורך מבפנים, עטוף בגלזורה מבריקה שמזכירה מנות אסייתיות אותנטיות.

המצרכים הנדרשים

למנה זו תצטרכו מצרכים פשוטים שרובם קיימים במטבח הביתי. לשני נתחי סלמון (כ-200 גרם כל אחד) תכינו רוטב טריאקי ביתי מ-3 כפות רוטב סויה, 2 כפות סילאן או דבש, כף מירין (אם יש בבית, אך לא חובה), שן שום כתושה, חצי כפית ג'ינג'ר מגורר – טרי או מוקפא, כפית שמן שומשום להעמקת הטעם, וחצי כפית קורנפלור מומסת ב-2 כפות מים קרים להסמכה מהירה של הרוטב.

לטיגון תשתמשו בכף שמן זית או שמן קנולה, ולהגשה תפזרו שומשום קלוי ובצל ירוק קצוץ. השילוב בין הסויה המלוחה לסילאן המתוק יוצר איזון מושלם של טעמים, בעוד השום והג'ינג'ר מוסיפים עומק וחריפות עדינה.

שלבי ההכנה המהירים

תחילה, מערבבים בקערית קטנה את כל רכיבי הרוטב – הסויה, הסילאן, המירין, השום, הג'ינג'ר, שמן השומשום ותערובת הקורנפלור. חשוב לערבב היטב כדי שהקורנפלור יתמוסס לחלוטין ולא ייצור גושים. לאחר מכן, מחממים שמן במחבת רחבה על אש בינונית-גבוהה ומניחים את נתחי הסלמון עם צד העור כלפי מטה. צורבים כ-3-4 דקות עד שהעור הופך פריך וזהוב, הופכים לצד השני וצורבים עוד כשתי דקות.

כעת מגיע השלב המרכזי – יוצקים את הרוטב המוכן ישירות לתוך המחבת סביב הדג. הרוטב יתחיל לבעבע ולהסמיך כמעט מיד בזכות הקורנפלור. בעזרת כף, יוצקים מהרוטב המבעבע על החלק העליון של הדג במשך דקה-שתיים, עד שהנתחים מצופים בגלזורה מבריקה ויפה. התהליך הזה לא רק מצפה את הדג ברוטב אלא גם מקרמל אותו ומעניק לו מראה מקצועי.

הגשה והמלצות

מעבירים את נתחי הסלמון המוכנים לצלחת, מפזרים מעל שומשום קלוי ובצל ירוק קצוץ טרי. ההגשה המומלצת היא לצד אורז לבן מאודה או אטריות אורז, שמנספים באהבה את כל הרוטב הטעים שנשאר במחבת. תוספת מצוינת נוספת היא ירקות ירוקים מוקפצים קלות – ברוקולי, שעועית ירוקה או זוקיני, שמשלימים את המנה ומוסיפים צבע ורעננות לצלחת.

המתכון הזה מוכיח שלא צריך שעות במטבח כדי ליהנות מארוחה איכותית וטעימה. סלמון בדבש ורימונים או סלמון עם קראסט בתנור הם אמנם מנות חגיגיות יותר, אך כשמדובר במהירות ובטעם יומיומי – הטריאקי במחבת מנצח בהפרש.