יאיר גולן מסביר: זו הסיבה שאתמוך בפסילת אבו שחאדה

יאיר גולן ( גילי יערי\פלאש 90 )

רגע לפני ההצבעה: יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הודיע היום (רביעי) כי נציגי המפלגה בוועדת הבחירות המרכזית יצביעו בעד פסילתו של סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בכנסת, כשבדבריו הסביר מדוע החליט לתמוך בבקשת הפסילה שהגיש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "שותפות דמוקרטית אמיתית מחייבת גם קווים אדומים" אמר גולן. "הדברים של סמי אבו שחאדה יום בלבד אחרי ה-7 באוקטובר חמורים. מי שרוצה שותפות יהודית-ערבית לא מתבטא כך, נקודה".

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"קריאה או מתן לגיטימציה למאבק מזוין ולפגיעה באזרחים - יהודים או ערבים - היא קו אדום" הבהיר. "כך הבהירו גם היועמ"שית ופרקליט המדינה, וההכרעה אם דבריו מהווים עילה לפסילה, תידון כראוי בבג"ץ".

‏"העיקרון שלנו, הדמוקרטים, פשוט: אותו כלל לכולם. אין הנחות לאבו שחאדה ואין הנחות לבן גביר - את שניהם צריך לפסול. אנחנו נילחם בכהניזם ובלאומנות היהודית הקיצונית באותה נחישות שבה נתנגד למי שנותן לגיטימציה לטרור נגד ישראלים" סיכם. "‏שותפות יהודית-ערבית כן. פסילה קטגורית לא. טרור, כהניזם ולאומנות קיצונית לא. אותו קו אדום לכולם".