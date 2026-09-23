מהסלידה לישראל למתקפה נגד הפלסטינים: כוכב האירוויזיון מתהפך לטובתנו

סערה פוליטית חדשה בממלכת האירוויזיון, והפעם במרכזה עומד זמר אחד שהספיק לעצבן – ולאחר מכן להפתיע – חלקים נרחבים מעולם התחרות. ליון סיקה, נציג ליטא לתחרות, תופס שוב את הכותרות ברשתות החברתיות, אך הפעם מהכיוון ההפוך לגמרי.

כזכור, רק בחודש מאי האחרון עורר סיקה זעם רב בקרב הקהל הישראלי, כאשר הגיב בטון עוקצני לתוצאות התחרות. לאחר שישראל נעקפה ברגע האחרון על ידי בולגריה ואיבדה את המקום הראשון, מיהר הזמר הליטאי לפרסם פוסט מעורר מחלוקת ובו כתב בסיפוק: "אירופה ניצלה!". האמירה הנתפסה כאנטי-ישראלית מובהקת זיכתה אותו בביקורת חריפה מצד מעריצים מישראל.

אלא שכעת, הדרמה רושמת פרק חדש ובלתי צפוי. בסטוריז שהעלה בימים האחרונים לרשתות החברתיות, יצא סיקה במתקפה חזיתית וחסרת תקדים דווקא נגד התנועה הפרו-פלסטינית. הזמר הבהיר כי השימוש האוטומטי בסיסמאות כמו "Free Palestine" אינו מעיד על אומץ לב, אלא דווקא על "פחדנות וטיפשות" ועל בורות בכל הקשור למורכבות הסכסוך במזרח התיכון.

דבריו החריפים של סיקה עוררו גל תגובות סוער. מצד אחד, פעילים פרו-פלסטינים החלו להציף את עמודיו בקריאות לחרם. מנגד, עוקבים רבים תמהים האם מדובר באחד הזיגזגים מהירים שנראו בתחרות בשנים האחרונות – או שמא הזמר באמת ישב, למד, חקר את העובדות לעומק והגיע למסקנות חדשות לגמרי.

כך או כך, דבר אחד בטוח: ליון סיקה הצליח להפוך לאחת הדמויות המדוברות בימים האחרונים. ליטא גם הודיעה כי לא תחרים את האירוויזיון בעקבות השתתפות ישראל. מה שמעיד על היחלשות החרם נגדה.