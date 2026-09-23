חושש מההחלטה? אבו שחאדה מתנצל ומבהיר את עמדתו

ועדת הבחירות המרכזית, דנה היום (רביעי) בבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת. בבקשה שהוגשה על ידי בן גביר, נטען כי שחאדה תמך בטבח ה-7 באוקטובר.

לשחאדה ניתנה הזכות להסביר את עצמו: "אני לא מאמין שאני צריך להסביר את עצמי. בכל שנותי בפוליטיקה, לא תמכתי באלימות ובשום מאבק מזוין".

הוא נשאל למה הוא התכוון כשאמר שמדובר באירוע היסטורי, על טבח ה-7 באוקטובר, והסביר: "אני באמת לא ידעתי את היקף הזוועות, אני לא הייתי צריך לכתוב את המאמר הזה ובוודאי לא ב-7 באוקטובר. אני מבין היום שהמאמר כפי שנוסח, מעלה שאלות קשות".

עוד הוא הוסיף: "אני רוצה להבהיר: מעולם לא תמכתי ואיני תומך במאבק מזוין של חמאס נגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת ה-7 באוקטובר, ואני מגנה את מעשי הרצח והזוועות שבוצעו".