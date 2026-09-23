כסיף בתגובה ראשונה לפסילתו: "לא יעזור לפשיסטים ועוזריהם"

בדרך לבג"ץ: חבר הכנסת עופר כסיף הגיב כעת (רביעי) להחלטת ועדת הבחירות המרכזית שקבעה כי הוא לא יוכל להתמודד בבחירות הקרובות.

לדבריו, מדובר ב"החלטה ידועה מראש וחסרת כל בסיס משפטי של קואליציית נתניהו והכהניסטים ועוזריהם מ'גוש השינוי'. ההפיכה המשטרית הדיקטטורית, ששמה לה מטרה לחסל את עצמאותם של 'שומרי הסף' ואת מתנגדי השלטון ופשעיו, הגיעה גם לוועדת הבחירות המרכזית".

כסיף הוסיף והבהיר כי "לא יעזור לפשיסטים ועוזריהם! אמשיך להיאבק למען ייצוג בוחריי ולמען ערכי שלום, שוויון ושותפות יהודית-ערבית אמיתית גם בכנסת הבאה".