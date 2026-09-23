יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גלית גוטמן

האחת הדמויות האייקוניות והמוכרות בישראל מציינת יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת להביט מקרוב על הקריירה והחיים של הדוגמנית, המגישה והאשת תקשורת המצליחה. הנה 10 עובדות מעניינות על גלית גוטמן:
- הפריצה הראשונה: היא החלה את דרכה בעולם האופנה כבר בגיל 17, כשזכתה בתואר "נערת המים" בתחרות נערת השנה של שבועון "מעריב לנוער" בשנת 1989.
- אחת הדוגמניות העסוקות בישראל: לאורך השנים הובילה קמפיינים של מותגי ענק בישראל, בהם "קרייזי ליין", "המשביר לצרכן", "אינטימה", "דלתא" ועוד. היא נחשבת לאחת הדוגמניות שהצליחו לשמור על מעמד שיא במשך עשרות שנים.
- קריירת משחק: מלבד מסלולי הדוגמנות, גוטמן השתתפה בסדרות טלוויזיה מובילות, ביניהן "רמת אביב גימל" הטאלוויזיונית, "צימרים", "נשות הטייסים", ושיחקה גם בהצגות תיאטרון.
- המנחה הלאומית: גוטמן הנחתה את ארבע העונות הראשונות של ריאליטי האופנה המצליח "הדוגמניות", שבו הפכה לפנים המזוהות ביותר עם התוכנית.
- מעבר לאקטואליה ולניתוח חברתי: בשנים האחרונות ביססה את מעמדה כמגישת טלוויזיה מוערכת. היא הנחתה לאורך שנים את תוכניות הבוקר של קשת 12 (לצד יואב לימור ובהמשך אילנית לוי), והגישה תוכניות תחקירים ודוקו כמו "בטבעת זו" ו"אחים לכל החיים".
- משפחה ודור המשך: גוטמן היא אמם של שירה ושל אלי, מבן זוגה לשעבר, צלם האופנה זיו קורן. בנותיה צועדות בעקבותיה בתחומי האופנה והתקשורת.
- זוגיות פוטוגנית: כיום היא נשואה לאיש העסקים ואספן האמנות יגאל אהובי, איתו נישאה לאחר מספר שנות זוגיות.
- פודקאסט קולקטיבי: לצד עבודתה בטלוויזיה, גוטמן נכנסה גם לעולם הפודקאסטים והתוכן הדיגיטלי, שם היא חולקת תובנות על זוגיות, הורות, לייפסטייל וגיל המעבר בגילוי לב.
- שימור המעמד לאורך זמן: היא נחשבת לאחת הנשים הראשונות בישראל ששינו את התפיסה לגבי דוגמניות וגיל, כשהמשיכה להוביל קמפיינים ראשיים ופרויקטים נחשקים גם בשנות ה-40 וה-50 לחייה.
- אייקון סטייל: מעבר לעבודתה הרשמית, גוטמן נחשבת באופן עקבי לאחת הנשים המלובשות והפוטוגניות ביותר בישראל, ומסוקרת תחרותית בכל אירוע שטיח אדום שבו היא מופיעה.