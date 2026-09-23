יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גלית גוטמן

גלית גוטמן ( ערן לם )

האחת הדמויות האייקוניות והמוכרות בישראל מציינת יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת להביט מקרוב על הקריירה והחיים של הדוגמנית, המגישה והאשת תקשורת המצליחה. הנה 10 עובדות מעניינות על גלית גוטמן: