שלושה עשורים אחרי שעלה לראשונה על במות ישראל וסחף את הקהל, המחזמר האגדי "ספר הג'ונגל" ממשיך את סיבוב ההופעות המחודש שלו ומגיע בחנוכה למרכז הקונגרסים בחיפה. ההפקה, שזכתה בפרס התיאטרון הישראלי בקטגוריית המחזמר של השנה בשנת 1996, הפכה לאחת ההצלחות הגדולות בתולדות התיאטרון המוסיקלי הישראלי, עם למעלה מחצי מליון צופים שנהנו ממנה עד היום.

הבמאי חנוך רוזן, שעמד מאחורי ההפקה המקורית, חוזר לתפקידו ומביא איתו את הקאסט האהוב משנות ה-90. טוביה צפיר שב לגלם את בלו הדב, ששי קשת חוזר לתפקיד בגירה הפנתר, אלי דנקר מגלם שוב את שירחאן הנמר, יוסי טולדו את קא הנחש, אבי יפה את פאקלי הסנאי ופיני קידרון את מנהיג הפילים. אל נעליו של מוגלי נכנסים שישה זוגות של ילדים שישחקו לחלופין בהצגות השונות.

"בחידוש המחזמר חשבתי שהכי נכון להיצמד למקור, למחזמר הקסום מלפני 30 שנה, ולתת לו נגיעה של ברודוויי בתפאורה, במעופים ובפסקול עם צוות אנרגטי של רקדנים ואקרובטים, שיחברו לקאסט המקורי והאהוב", מסר רוזן. "הפעם, בחנוכה, המחזמר יגיע למרכז הקונגרסים בחיפה במטרה לגעת בקהלים חדשים ולספק להורים שגדלו בשנות ה-90 את הנוסטלגיה המבוקשת".

ההפקה החדשה משלבת את השירים האהובים שחיברו מירון מינסטר ואפרים סידון - ששותף גם לעיבוד המחזה לצד רוזן - בהפקה מוסיקלית עכשווית של בן שופן. הסיפור האיקוני של הילד מוגלי שנאסף כגור אדם ללהקת זאבים בלב הג'ונגל, ושלל הרפתקאותיו עם חבריו החיות, מתרחש כמסע בתוך סימפוניה של מראות וצלילים.

ההפקה המחודשת, שעלתה לבמות לפני כשנתיים, זכתה להצלחה גדולה והביקוש הרב הוביל להחלטה להמשיך את סיבוב ההופעות. התפאורה והתחפושות עברו שדרוג משמעותי בזכות התקדמות הטכנולוגיה, אך הקסם המקורי נשמר במלואו. עבור דור חדש של ילדים זו תהיה חוויה מרשימה ומעניינת, ועבור ההורים שגדלו על המחזה המקורי - נסיעה מרגשת לעבר.

כרטיסים למופעים בחנוכה במרכז הקונגרסים בחיפה נמכרים בקופת תל אביב 2207* ובאתר האינטרנט של ההפקה. ההצלחה הגדולה של ההפקה המחודשת מעידה על הכוח של נוסטלגיה משולבת באיכות הפקה גבוהה, ומאפשרת למשפחות שלמות לחוות יחד את הקסם של אחד המחזמרים האהובים בתולדות התיאטרון הישראלי.