יועז הנדל מצהיר: "לא אשב איתו בממשלה"

יועז הנדל ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, תקף היום (רביעי) ברדיו 103fm את מפלגת ש"ס ואמר: "ש"ס זה אבי אבות הטומאה. כל מי שמעודד השתמטות המונית - אני לא אשב איתו".

עוד הוא הוסיף: "אם המילואימניקים לא מגיעים חזקים, אנחנו הולכים לבחירות נוספות", טען הנדל. "הגושים האלה לא מביאים אותנו לשום מקום. אני מתעסק בזה שגולדקנופף ודרעי לא יקבלו כאן החלטות. אני לא אשב עם נתניהו והמפלגות החרדיות".

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לפני מספר ימים, התייחס הנד לסקרים האחרונים שפורסמו וכתב: "כמה מנדטים נביא? הנה התשובה מסקר 'ישראל היום'. עוד ועוד אנשים רואים שאנחנו יציבים על 4 מנדטים ובדרך למנדט החמישי".

הנדל הביע ביטחון בהמשך המגמה ואף הציב יעד שאפתני במיוחד לקראת יום הבוחר: "עד הבחירות נסגור גם את המנדט השמיני".