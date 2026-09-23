ליברמן בתגובה ראשונה למתקפה של נתניהו נגדו

ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

העימות נמשך: יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב כעת (רביעי) למתקפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגדו, זאת לאחר שהציע לאפשר לירדן לשלוט ביטחונית ומנהלית בשטחי A ו-B.

"היחיד שהצהיר על נכונות להקים מדינה פלסטינית, בנאום בר אילן, הוא בנימין נתניהו" אמר ליברמן. "אמרתי מספר פעמים ואני חוזר ואומר: הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, והחלוקה בינה לבין חמאס היא ברורה. חמאס מתמחה בטרור מזוין, והרשות הפלסטינית בטרור מדיני. לכן, מדינת ישראל חייבת ליצור רצף טריטוריאלי בין כל שטחי C ולשמור שם על שליטה מוחלטת".

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"במקביל, חייבים למצוא אלטרנטיבה לשליטה מנהלית וביטחונית בשטחי A ו-B" הוסיף. "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים בשכם, בג׳נין או בטול כרם. ולכן, על מנת למנוע ואקום שאליו ייכנסו חמאס, הג׳יהאד ושאר המחבלים, צריך להגיע להסכמה עם ירדן על ניהול שטחי A ו-B על ידיהם, קונפדרציה ישראלית ירדנית".

בסיכום דבריו ליברמן תקף את נתניהו: "מי שתמך בגירוש יהודים מגוש קטיף, ששחרר את יחיא סינוואר ועוד 1,026 מחבלים, ושיזם העברת כסף קטארי לתוך רצועת עזה, אין לו זכות להטיף מוסר לאף אחד".