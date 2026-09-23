או"ם שעמום: כינוס המנהיגים העולמי מעניין רק אותם

עצרת האו"ם ( שאטרסטוק )

אם יש מדד כלשהו של ארגונים בינלאומיים עם תקציבים מנופחים הנמצאים במגמת ירידה מתמדת בדעת הקהל העולמית ונדמה שבכל שנה מחדש הם נאבקים מחדש להצדיק את קיומם האו"ם ככל הנראה היה מתברג למקום גבוה ביותר ברשימה. הארגון שמציין בימים אלה את העצרת השנתית ה-81 מנסה בכל כוחו לשמור על רלוונטיות בזירה הבינלאומית אבל בסופו של דבר רק מייצר כותרות פרובוקטיביות של מנהיגים זרים ומקומיים. עד עכשיו היה זה ראש העיר ניו-יורק זוהראן ממדאני המארח את עצרת האו"ם ששב וכינה את רה"מ בנימין נתניהו "פושע מלחמה" וחזר והודה שאין בסמכותו לעצור אותו כשידרוך על אדמת ניו-יורק, אבל מדבריו השתמע שהוא מאד היה רוצה לראות את התמונה הזאת במציאות. הערה זו גרמה למשלחת ישראל לעצרת האו"ם לתגבר את האבטחה סביב רה"מ נתניהו ולקצר משמעותית את שהותו בניו-יורק בטענה לשיקולי ביטחון אך אולי גם מחשש שמישהו באמת ינסה לעצור אותו. בניגוד לעצרות קודמות באו"ם נתניהו מגיע הפעם לביקור בזק בשביל לנאום ולהמריא מיד חזרה כשנכון לעכשיו לא נקבעה לו פגישה רשמית עם אף מנהיג זר כולל הנשיא טראמפ שהודיע מראש שיעזוב גם הוא ניו יורק אחרי נאומו אתמול כדי לארח את נשיא סין בבית הלבן ביום חמישי הקרוב.

נתניהו באו"ם ( (צילום מסך) )

בדד בלי ידיד

למרות ששני המנהיגים שיחסיהם ידעו עליות ומורדות לא ייפגשו יש קשר הדוק בין טראמפ לנתניהו בהקשר של עצרת האו"ם: שניהם מגיעים אליה בעיצומה של מערכת בחירות וזו הזדמנות פז לשלב בין דיפלומטיה עולמית לפוליטיקה מקומית.

הבעיה היא שלנשיא האמריקני ולראש הממשלה הישראלי יש מעט מאד מה לחדש בתחום הדיפלומטיה העולמית ולכן הם מכוונים את נאומיהם ל-"ידי המשותף" שתמיד אפשר לסמוך עליו שיעשה רעש וכותרות באו"ם: איראן.

זה היה צפוי ואפילו מביך לשמוע בפעם המי יודע כמה כתבים שטסו לניו-יורק מדווחים על בסיס תדרוך מלשכת נתניהו שנאום רה"מ בעצרת השנתית של האו"ם יעסוק באיום האיראני ויציג הוכחות למאמצי המשטר בטהרן לשקם את תכנית הגרעין למטרת פיתוח נשקים להשמדה המונית.

כבר שנים שנתניהו נושא באו"ם את אותו הנאום במילים אחרות. כבר כמה שנים, מאז הסכמי אברהם, שאין לו שום הישג משמעותי בינלאומי להתגאות בו למעט הלחימה באיראן, וגם את ההישג הזה הוא נאלץ לחלוק עם הנשיא טראמפ שרוב הזמן נאלץ לחנוק את השאיפה הישראלית בהובלת נתניהו לתקוף כל עוד יש מה בשטח איראן וגם ניסיונות של ישראל לשכנוע ארה"ב לנער את הלחץ הבינלאומי להגבלת זמן עד השמדה סופית של השלטון הנוכחי בטהרן.

שחמט ( צילום: שטארסטוק )

שחמט בלי מהלך מנצח

רה"מ נתניהו מגיע לאו"ם עם נתוני פתיחה לא טובים על משטח השחמט הבינלאומי:

הצריח הסורי זועק על תקיפות ישראליות של ארמון הנשיאות, לא מכיר בריבונות הישראלית ברמת הגולן וטוען שישראל מעכבת את החתימה על הסכם הבנות ביטחוניות עם סוריה.

הפרש הצרפתי מלמד סנגוריה על חמאס בצורת הנשיא מקרון שטוען שארגון הטרור הרצחני לא פעל ביו"ש וכנראה שכח שחמאסניקים רצחו לו שם אזרח.

החיל הפשוט שנכנע בעל כורחו לפני המלך נשיא איראן פשזכיאן, יישא בשקט כמו תמיד את נאום הקוזק הנגזל שמנסים לחטוף ממנו בדרך דיפלומטית את אמצעי ההגנה והכוח היחיד שנשאר לו חוץ מהנפט שהוא נאלץ לחלוק עם עוד מדינות שרודפות אחר הזהב השחור לא פחות משהן רודפות את האיראנים.

המלך הכי לא מלכותי שיש טראמפ, ניסה לשמור את המהלכים הנסתרים שלו לאחרי בחירות אמצע הקדנציה ולקוות שהחיל האיראני הפשוט יעשה בשבילו את העבודה.

ויש את נתניהו-שבלוח השחמט הווירטואלי של עצרת האו"ם הנוכחית מייצג את המלכה- אבל במקרה הזה בלי כתר ובמיקום רחוק מאד מכפי שהיה כשניצב לצד המלך טראמפ בתחילת המשחק.

ראש ממשלת ישראל מגיע לבימת האו"ם עם יחס עוין ואנטגוניזם ברמה גבוהה מחוץ מבית ומהבית הלבן, ולא בטוח שהקלף האיראני ששלף בנאומים קודמים יספיק לו הפעם.

כדי לעורר עניין כלשהו נתניהו חייב לשלוף שפן משמעותי עם רמז ל"הסכם שיתוף פעולה חדש שלא היה כמוהו" במזה"ת, אחרת עצרת האו"ם בניו יורק תהיה עבורו לא יותר מאירוע בחירות שכיח במתנ"ס באור יהודה.