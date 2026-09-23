חיבור מוזיקלי מפתיע ומרגש במיוחד: יהורם גאון ואהרן רזאל משיקים יחד את השיר "למען אחיי" – יצירה שנולדה מתוך הודעה בסלולרי ונכתבה בעקבות אירועי המלחמה. השיר, שמוקדש לכל מי שנותן את כל מה שאפשר למען עם ישראל, מציג שיתוף פעולה נדיר בין שני ענקי המוזיקה הישראלית.

הסיפור מאחורי השיר החל במהלך טיול שערך רזאל עם אשתו, כשהגיטרה בידו. באותו רגע קיבל הודעה לסלולרי שנשלחה ככל הנראה לרשימת תפוצה גדולה. בהודעה היה טקסט שקרא לאנשים גם בסוף המלחמה לזכור שיש המון מעגלים שעדיין עמוק בתוך הסיפור. "לא נשכח ולא נניח לכולם, עד שיקבל את כל האהבה שלנו, עד שניתן להם את כל מה שאפשר" – נכתב בהודעה.

המילים הללו הציתו ברזאל השראה מיידית. במקום, הוא התחיל להלחין את השיר, ובהמשך חבר לאבי אוחיון שלקח חלק בכתיבת המילים. "אני מרגיש שהשיר מאד מדבר את התקופה, את הימים שהפכו רגישים כל כך בתקופה של חודש אוקטובר", מסר רזאל. "השיר הזה מוקדש כולו לכל מי שנתן ונותן את כל מה שאפשר למען עם ישראל".

"קריאה חזקה לסולידריות ואכפתיות"

רזאל הדגיש את המסר המרכזי של השיר: "יש כאן קריאה חזקה לסולידריות ואכפתיות, ואני תפילה שהניגון הזה יחבק את הלבבות ויזכיר לנו את הכוח שביחד שלנו". עבורו, שיתוף הפעולה עם גאון הוא כבוד גדול במיוחד. "כמובן שזה כבוד גדול עבורי שיהורם גאון הסכים לבצע איתי את השיר", הוסיף.

גם יהורם גאון התרגש מהשיר והחליט להצטרף לפרויקט. "כשאהרן פנה אלי עם השיר, קראתי את המילים ושמעתי את הלחן, התרגשתי, הרגשתי שהוא מאד מדבר אליי ואל הלב של כולנו", אמר גאון. "לקריאה לאחדות, לקריאה לשיקום החברה הישראלית ולחיבוק כל המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל".

גאון הוסיף מסר עמוק על המשמעות של השיר: "אין לנו מקום אחר, אין לנו בית אחר ואין לנו חברה אחרת. יש לנו את עצמנו ואת האחים והאחיות שלנו". דבריו משקפים את רוח השיר – קריאה לאחדות ולאכפתיות הדדית בתקופה מורכבת.

קליפ של סטיקרים

עם השיר יוצא גם קליפ ייחודי – שכולו סטיקרים. הבחירה האמנותית הזו מוסיפה ממד חזותי מיוחד ליצירה, ומדגישה את הקשר הישיר לעידן הדיגיטלי שבו נולד השיר – מתוך הודעה בסלולרי שהפכה למסר מוזיקלי מרגש.

רזאל, שבשנים האחרונות שיתף פעולה עם מגוון אמנים מהמוזיקה הישראלית, כולל דואט עם אביה שרמן ושיתוף פעולה עם עדי רן, ממשיך להפתיע בחיבורים מוזיקליים שחוצים גבולות וז'אנרים. השיר "למען אחיי" מצטרף לשורה של יצירות שנולדו מתוך התקופה הנוכחית ומבקשות לחבר ולרפא.

השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ משודר ברשתות החברתיות.