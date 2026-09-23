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חדשות פוליטי מדיני

זו המפלגה היהודית שנעדרה מההצבעה על פסילת עופר כסיף

ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמד עופר כסיף והחליטה כי הוא לא יוכל לרוץ לכנסת. נציגי אחד מהמפלגות היהודיות, לא השתתפו בהצבעה

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עופר כסיף (אוליביה פיטוסי, פלאש 90)

נציגי מפלגת 'יש עתיד' בראשות יאיר לפיד, לא השתתפו בהצבעה על פסילת חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת.

נזכיר כי ועדת הבחירות המרכזית דנה הבוקר (רביעי) בעתירות שהוגשו אליה, בדרישה לפסול מועמדים או מפלגות שנרשמו להשתתפות במערכת הבחירות. הדיונים צפויים להימשך יומיים, בראשות יושב הראש השופט נעם סולברג, ובמהלכם יעלו הנציגים כדי לדון בסוגייה. עם פתיחת הדיונים, התייחס סולברג לנושא ואמר: "לא די באמירה בודדת, נדרשת מסה קריטית".

ועדת הבחירות החליטה כי עופר כסיף לא יוכל לרוץ לכנסת בבחירות הקרובות, אך כעת ההכרעה הסופית תלויה בשופטי בג"ץ.

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אייל
לפני שעה

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