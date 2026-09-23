הזמרת ריקי גל מוציאה היום (שלישי) שיר חדש ומרגש במיוחד - "שלום לך אחותי", שיר פרידה שנכתב לזכר אחותה שרית ז"ל שנפטרה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. השיר, שנכתב כשנה לפני פטירתה של שרית, מקבל משמעות נוספת לאור מאורעות ה-7 באוקטובר והופך לשיר פרידה לכל מי שאיבד אח או אחות.

"כשכתבתי אותו הרגשתי שאני כותבת על כל מי שאיבדה אחות בדם ובנפש", מספרת גל. "בעיקר אחרי ה-7.10 וגם כי ידעתי שאנחנו, המשפחה, עומדים להתמודד עם האבדה שנמשכה 33 שנה".

ציירה עם יד אחת בלבד

הממד המיוחד של השיר מתגלה בקליפ המלווה אותו: הציורים המופיעים בו הם פרי יצירתה של שרית עצמה. למרות שהייתה במצב של 100% נכות בעקבות מחלת הסרטן, ובתקופה שבה הייתה משותקת לחלוטין ורק יד אחת שלה נותרה מתפקדת, המשיכה שרית לצייר. יצירותיה הפכו כעת לחלק בלתי נפרד מהשיר ומהסיפור שריקי מבקשת לספר.

"שלום לך אחותי" מחבר בין המילים של ריקי גל, הלחן של קובי אשרת והיצירה של שרית, ומעניק מקום לאהבה בין אחיות, לכאב הפרידה וליכולת של אמנות להמשיך לחבר גם לאחר המוות. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי עמוס בן-דוד.

יוצרת עם דודו טסה ושחר אבן צור

ריקי גל, שחגגה לאחרונה 75 שנים ו-55 שנות קריירה מפוארת, ממשיכה ליצור ולשתף פעולה עם מיטב היוצרים בישראל. בעבר שיתפה פעולה עם דודו טסה בשיר "אתה בא", שאותו הלחין עבורה. "דודו טסה, בתחילת דרכו, ליווה אותי בגיטרה וכשהתחיל לכתוב ידעתי שנעשה משהו טוב יחד", סיפרה אז.

גם עם המוזיקאי שחר אבן צור, מתופף להקת "מוניקה סקס", יצרה גל שיתוף פעולה פורה. השניים נפגשו באולפן ההקלטות "העוגן" במהלך תקופת הקורונה, במסגרת פרויקט "צו השעה" שחיבר בין יוצרים ונתן תמיכה לתרבות הישראלית. מהמפגש הזה נולד השיר "עד שהגעת", שיר אהבה שכתבה גל לבן זוגה והלחין שחר אבן צור.

הופעות קרובות

גל תופיע בקרוב במספר מופעים מיוחדים: ב-26 באוקטובר תעלה על הבמה עם הפילהרמונית הישראלית בהיכל התרבות בתל אביב, וב-28 בספטמבר תופיע במופע להקה בפסטיבל בנימינה אמפי דשא, עם דנה ברגר כאורחת מיוחדת.

בנוסף, בפסטיבל ראשון לציון 2025 שיתקיים בחול המועד סוכות, תחגוג גל 75 שנים ו-55 שנות קריירה במופע מיוחד. היא תבצע את מיטב להיטיה ותארח על הבמה את יהודה פוליקר, מירי מסיקה ועידן חביב לשיתופי פעולה מרגשים.