טלי גוטליב: "איך הוא לא נמצא מאחורי סורג ובריח?"

חברת הכנסת טלי גוטליב, התראיינה היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחסה לדרישתה להיות שרת המשפטים.

"יש נוהל נוראי שעומד בניגוד לחוק, ולפיו בעבירות הסתה והמרדה צריך את אישור פרקליט המדינה כדי לפתוח בחקירה. החוק גובר על הנוהל הזה. אפשר לשלוח לפרקליט המדינה מכתב: אדוני, תבטל את הנוהל הזה. יש לך שבוע להודיע שהנוהל מבוטל, או שאני מושכת את סמכותך. לוקחת את הסמכות ומורה על ביטול הנוהל", הצהירה בנחרצות גוטליב.

עוד היא תקפה את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן: "איך יכול להיות שאדם כמו יאיר גולן אומר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב, והוא לא נמצא מאחורי סורג ובריח? למה הוא לא נלקח לחקירה? הנה למה אני צריכה להיות שרת המשפטים".