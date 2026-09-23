נתניהו נגד ליברמן: "ידעתי שאתה בשמאל, אבל לא האמנתי שתציע את זה"

( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90, יונתן זינדל/פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (רביעי) להתבטאות של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, אשר קרא להגיע להבנות על כך שירדן תנהל ביטחונית ומנהלית את שטחי A ו-B. בדבריו תקף את ליברמן על ההצעה וקרא לו לחזור בו מדבריו.

"ליברמן, ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס. אני יודע שאתה בשמאל כי תקים ממשלה עם איזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות" אמר נתניהו. "אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מיד!". במקביל, יו"ר ש"ס אריה דרעי טען כי "ליברמן שכח מה זה להיות ימני. ‏בעבר הוא הציע חילופי שטחים במשולש עם הרשות הפלסטינית. כעת הוא מציע להעביר לירדנים את השליטה על יהודה ושומרון, ובהמשך אנחנו עלולים לקבל את האחים המוסלמים בממשלת השמאל שהוא מתכנן להקים עם איזנקוט ויאיר גולן. ‏שרון הביא עלינו את אסון ההתנתקות מעזה, וכעת ליברמן מציע התנתקות 2 ביהודה ושומרון. ‏ליברמן הוא סכנה לימין".

כאמור, ליברמן אמר מוקדם יותר היום כי "חייבים להגיע להבנה עם הירדנים, שהם ינהלו את שטחי B ו-C ויקחו אחריות ביטחונית ומנהלית". כשנשאל האם הוא סומך עליהם להכניס כוחות של הצבא הירדני לתוך ארץ ישראל, ליברמן אמר כי "אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו את הצבא שלהם או שהם יקימו פה גדודים תחת הפיקוד הירדני, אבל בסופו של דבר הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטי עבור ירדן מאשר למדינת ישראל".

בהמשך המפלגה הוציאה הבהרה והדגישה כי ליברמן התכוון להציע שליטה ירדנית על שטחי A ו-B: "במהלך פודקאסט, ח״כ אביגדור ליברמן בטעות אמר ‘שטחי B ו-C’ במקום A ו-B. התגובה ההיסטרית של גוש המשתמטים רק מראה כמה הם נואשים. למי שקשה להתאושש מהבלבול, נזכיר שנתניהו התבלבל בין 7 באוקטובר ל-7 בנובמבר כשדיבר על הטבח הנורא ביותר ביהודים מאז השואה".