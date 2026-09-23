ועדת הבחירות הכריעה: עופר כסיף לא יוכל לרוץ לכנסת

ועדת הבחירות המרכזית הכריעה היום (רביעי) כי עופר כסיף לא יוכו להתמודד בבחירות הקרובות.

בהודעה הרשמית נמסר: החלטה בפ"מ 6/26: הליכוד – מפלגה לאומית ליברלית נגד ח"כ עופר כסיף. במסגרת הבקשה התבקשה הוועדה לקבוע האם ח"כ עופר כסיף מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה־26, לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

בתום הדיון וההצבעה החליטה מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לקבל את הבקשה. תוצאות ההצבעה: 19 בעד קבלת הבקשה, 5 נגד ו-2 נמנעו.

בהתאם להוראות הדין, החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לאישור בית המשפט העליון.