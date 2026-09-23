ועדת הבחירות הכריעה: עופר כסיף לא יוכל לרוץ לכנסת

ועדת הבחירות המרכזית הכריעה היום (רביעי) כי עופר כסיף לא יוכו להתמודד בבחירות הקרובות.
בהודעה הרשמית נמסר: החלטה בפ"מ 6/26: הליכוד – מפלגה לאומית ליברלית נגד ח"כ עופר כסיף. במסגרת הבקשה התבקשה הוועדה לקבוע האם ח"כ עופר כסיף מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה־26, לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בתום הדיון וההצבעה החליטה מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לקבל את הבקשה. תוצאות ההצבעה: 19 בעד קבלת הבקשה, 5 נגד ו-2 נמנעו.
בהתאם להוראות הדין, החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לאישור בית המשפט העליון.
כאמור, לא מדובר בתוצאה סופית, שכן שופטי בג"ץ עשויים להפוך את ההחלטה.
כאילו שפסילת כסיף תביא לכם ביטחון!! הקואליציה מרוויחה הצגה זולה בוועדה בזמן שהיועצים של ביבי גוזרים קופונים מקטאר