תא"ל במיל' הראל כנפו חושף: "אני אצביע רק לו"

קלפי ישראלית ( אוליביה פיטוסי \ פלאש 90 )

תת אלוף במיל' הראל כנפו, חשף למי הוא מתכוון להצביע בבחירות הקרובות. "אני אומר בפה מלא, אני אצביע לסמוטריץ'. מה שסמוטריץ' עשה ביהודה ושומרון, ממוסס לגמרי את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית, שהיא אסון. סמוטריץ' הוא היחיד שמבטיח ומקיים". כנפו שימש בעבר ככראש מטה פיקוד הדרום, כמפקד גדוד 890 של הצנחנים, כמפקד חטיבת מילואים של הצנחנים וכמפקד ביסלמ"ח - בית הספר למ"כים ומקצועות החי"ר.

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בראיון בערוץ 14, אמר כנפו כי הוא הצביע לסמוטריץ' גם בבחירות הקודמות. עוד הוא הוסיף כי אם חלילה תקום ממשלה פלסטינית, אפשר לספור את הזמן לאחור שנותר למדינת ישראל.