גל גדות ( Kathy Hutchins | שטארסטוק )

השחקנית הישראלית גל גדות, שזכתה בנובמבר האחרון בפרס בראשית היוקרתי לשנת 2026, הודיעה על החלטה מרגשת: היא תעניק יחד עם קרן פרס בראשית ורשת התורמים היהודית (JFN) סכום של שלושה מיליון דולר ל-24 ארגונים ישראליים העוסקים בתמיכה ובשיקום בתחום בריאות הנפש. מדובר בשילוש הסכום המקורי שהגיע עם הפרס, לאחר שגדות גייסה שני מיליון דולר נוספים בשיתוף רשת התורמים היהודית.

פרס בראשית, המכונה לעיתים "הנובל היהודי", מוענק מדי שנה לאישים יהודים בולטים ברחבי העולם. הזוכים מקבלים מיליון דולר שהם מקדישים למטרה פילנתרופית לפי בחירתם. בין זוכי הפרס בעבר נמנים סטיבן ספילברג, ברברה סטרייסנד, מייקל בלומברג ורות ביידר גינסבורג. גדות בחרה להקדיש את הפרס לנושא הקרוב ללבה במיוחד בתקופה זו: שיקום החברה הישראלית לאחר 7 באוקטובר. 150 בקשות, 24 ארגונים נבחרו במהלך הליך בחירת מקבלי המענקים הוגשו 150 בקשות מארגונים ישראליים, ומתוכן עשרות עלו לשלב הבחינה המתקדם. הארגונים נבחרו על בסיס היקף השפעתם, יכולתם המקצועית והפוטנציאל שלהם להרחיב את מערכי בריאות הנפש והתמיכה בישראל. בין הגופים שנבחרו נמצאים איחוד הצלה, Make-A-Wish Israel ו-CareGivers Israel. יצוין כי גדות ממשיכה לשמש כשגרירה בולטת של ישראל בעולם הבידור הבינלאומי, למרות ניסיונות חרם חוזרים ונשנים מצד פעילים פרו-פלסטינים. רק לאחרונה הסרט החדש בכיכובה "במרוץ נגד הזמן" הגיע למקום הראשון ברשימת הסרטים הנצפים ביותר בפלטפורמת אמזון פריים וידאו, והוכיח כי הקהל העולמי ממשיך להעריך את עבודתה המקצועית.

( צילום: מתוך מגזין מנהטן )

מחוברת לשורשים

גדות, שגדלה בישראל ושירתה בצה"ל, ידועה בשמירה על זהותה היהודית והישראלית גם בהוליווד. לאחרונה היא אירחה בביתה ארוחת שבת מושקעת עם חברים, ביניהם השחקנית מילה קוניס והאקטיביסטית נועה תשבי, והציגה את המסורת הישראלית בכל הדרה.

ההחלטה להקדיש את פרס בראשית לתחום בריאות הנפש בישראל משקפת את המחויבות העמוקה של גדות לחברה הישראלית בתקופה מאתגרת זו. הכספים שיחולקו ל-24 הארגונים צפויים לסייע לאלפי ישראלים המתמודדים עם השלכות המלחמה ולחזק את מערך התמיכה הנפשית במדינה.