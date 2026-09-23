שורד השבי: "במשך 505 ימים, אני הייתי 'נזק אגבי'"

עומר שם טוב ( מרים אלסטר\פלאש 90 )

שורד השבי עומר שם טוב התייחס לסערה סביב הסרט "נז"א" בטור דעה שפורסם היום (רביעי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", שם סיפר על תחושותיו לגבי הסרט אחרי שהוחזק בשבי החמאס בעזה למשך כמעט שנה וחצי. "אני יודע מה זה להיות 'נזק אגבי'. במשך 505 ימים, זה בדיוק מה שהייתי" כתב שם טוב. "הסרט האנטי ישראלי זכה בפרס מיוחד בפסטיבל ונציה. לא ראיתי את הסרט, שלא הוקרן בישראל. אך הוא מבוסס על ראיונות עם חיילים וקציני מודיעין אנונימיים, ומציג תמונה של מלחמה שבה אזרחים פלסטינים נהרגו ללא סיבה, ואפילו במכוון. מה שהביא את המלחמה הזו לעזה - הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר וחטיפתם של מאות אזרחים - נשאר מחוץ לתמונה".

שם טוב סיפר על אירוע שקרה בזמן שהוחזק בשבי החמאס בעזה: "אחד השובים שלי סיפר לי שאמו קיבלה שיחת טלפון שבה הוזהרה לעזוב את ביתה, כיוון שתקיפה ישראלית עלולה לסכן אותה. השיחה הגיעה מצה"ל. וכך אני הייתי שם – חטוף, מורעב ומעונה על ידי הבן שלה, בעוד הצבא שלי מנסה לשמור על חיי אמו".

"אם תקיפה ישראלית הייתה הורגת אותי, חמאס היה מנצח פעמיים - אני הייתי מת, וישראל הייתה אחראית" סיכם. "בוונציה, הסרט הזה זכה לתשואות בעמידה שנמשכו יותר מ-24 דקות. עבורי, הדקות האלו הרגישו כמו מטח של סכינים".