השופט סולברג מודה: זה לא דבר קל 

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־26, השופט נעם סולברג, פתח הבוקר את הדיונים בבקשות לפסילת מועמדים ורשימות והדגיש כי מנגנון הפסילה הוא צעד חריג שיש להפעילו בריסון ובזהירות.

"ככל שהסמכות חזקה יותר, כך נדרשת זהירות גדולה יותר בהפעלתה. פסילת מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת להם את קולו. אל יהי הדבר קל בעינינו", אמר. השופט סולברג פנה לחברי הוועדה והדגיש את אחריותם האישית בהכרעה: "כאן, כל אחת ואחד מכם מעין שופט זכרו, אתם מצביעים לא הסיעה, לא ההסכמים בין הסיעות". במערכת הבחירות הנוכחית יתקיימו שבעה דיוני פסילה: שניים בעניינם של מועמדים וחמישה בעניינן של רשימות.

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עוד הוסיף סולברג: "אין די באמירה בודדת, בהתבטאות חריגה או בעמדה שמעוררת התנגדות קשה. ככלל, נדרש להראות כי העילה הפסולה ניצבת בליבת מטרותיו או מעשיו של המועמד, או של הרשימה; כי אין מדובר בעניין שולי או מקרי, אלא במאפיין מרכזי ודומיננטי.

אין די גם בחשד או בהשערה. כשעילת הפסילה מוסקת מן הדברים במשתמע, נדרשת מסקנה ברורה מן התשתית העובדתית. ובהתאם לחומרת התוצאה, נקבע גם רף ראייתי מחמיר: התשתית צריכה להיות ברורה, משכנעת ובעלת משקל ממשי. נדרשת "מסה קריטית", הגם שאותה מסה יכולה, במקרים המתאימים לכך, לנבוע גם מ"ראיית זהב" אחת, ולאו דווקא מהצטברות של מגוון ראיות שונות.

כחלק מן האמור, נקבע כי יש לתת משקל רב למצב שבו מועמד, או רשימת מועמדים, שינו מדרכם, כך שגם אם התנהגותם או דבריהם בעבר יכולים היו להקים עילת פסילה, לא די בכך על מנת להחליט על פסילתם – נדרש כי זה יהיה המצב גם בעת הנוכחית".

עוד הדגיש סולברג: "גם את הביטוי "מדינה יהודית ודמוקרטית" פירש בית המשפט, כך שלא כל מחלוקת אידיאולוגית או חוקתית, היא עילה לפסילה.

הפסיקה התמקדה בבחינה של המאפיינים הגרעיניים של המדינה היהודית והדמוקרטית. ביחס לאופייה היהודי של המדינה הודגשו, בין היתר, זכותו של כל יהודי לעלות לישראל, קיומו של רוב יהודי, זיקתה של המדינה למורשת הלאומית של העם היהודי, חגיה וסמליה הבסיסיים, אשר משקפים את המסורת והמורשת של העם היהודי.

וביחס לאופייה הדמוקרטי של המדינה – יסודות כגון ריבונות העם, בחירות חופשיות ושוות, הכרה בזכויות האדם, שלטון החוק, הפרדת הרשויות ועצמאות השפיטה. לא כל מחלוקת באשר לאופן מימושם של העקרונות האלה היא שלילתם; ולא כל עמדה המבקשת לשנות הסדר קיים הופכת, בשל כך בלבד, לעילה למניעת השתתפות בבחירות".