"צריך להיזהר": חילי טרופר נגד פסילת מנסור עבאס?

חבר הכנסת חילי טרופר, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm, לבקשת ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן, לפסול את רע"מ ומנסור עבאס.

"השימוש בכלי של פסילת רשימה מהאפשרות לרוץ הוא כלי שצריך להיזהר בו. לפעמים זה חורג לאזורים הפוליטיים ובעיניי זו טעות".

עם זאת באשר לפסילתו של מנהיג בל"ד, מפלגת ישר! חושבת אחרת. "אתמול גדי הוציא הודעה שנתמוך בפסילה של סמי אבו שחאדה. בעיניי זה מקרה מובהק, ואנחנו כמובן תומכים בפסילה הזאת".

טרופר הבהיר כי יש בעיניו פער בין הלגיטימיות של רע"ם להיבחר לכנסת, לבין האפשרות שהיא תיכנס לממשלה בראשות מפלגתו. "אין לי איך להגן על העמדה של רע"ם ויצאנו נגדה", אמר. "גדי הגדיר ארבעה עקרונות: הממשלה הבאה צריכה לקום רק בקולות ציוניים, ואני רוצה שזו תהיה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. אחד הכללים של כל מי שרוצה להיות חלק הוא הסכמה על השמדת ארגון הטרור חמאס".