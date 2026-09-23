ועדת הבחירות דנה בפסילת מפלגות ופוליטיקאים. צפו

בוועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נעם סולברג, החלו כעת (רביעי) הדיונים בנושא בקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. הדיון הראשון בנושא דרישת הליכוד לפסול את חה"כ עופר כסיף מהתמודדות.
נזכיר כי הדיונים צפויים להתקיים היום ומחר, 23–24 בספטמבר 2026, החל מהשעה 9:00 בכל יום, באודיטוריום במשכן הכנסת, בראשות יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.
במוקד הדיונים יעמדו שלוש בקשות שונות לפסילת רשימת רע"ם. הבקשות הוגשו מטעם עוצמה יהודית, הליכוד ופורום בוחרים בחיים.
מנגד, בפני הוועדה הוגשו שתי בקשות לפסילת רשימת עוצמה יהודית. אחת מהן הוגשה בידי זולת, לשוויון וזכויות אדם, והשנייה בידי הדמוקרטים מיסודה של תנועת העבודה.
עוצמה יהודית הגישה גם בקשה לפסילת רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, וכן בקשה נפרדת לפסילת סאמי אבו שחאדה.
הדיון הזה לא משרת את ואהבת לרעך כמוך אלא רק פוליטיקה נמוכה! המרוויחים הם אלה שמשתמשים בפסילות כדי לברוח מאחריות ואמת, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו!