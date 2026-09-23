אבישי בן חיים: אם היו מעירים את רבין או ברק לא היה השבעה באוקטובר

( פלאש90 )

העיתונאי והפרשן אבישי בן חיים מעלה תהייה נוקבת סביב אירועי ליל השישה באוקטובר, וטוען כי המפתח למניעת הטרגדיה הלאומית לא היה טמון בדיונים ארוכי השנים על הקונספציה או העברות הכספים, אלא בפעולה הפשוטה של עדכון הדרג המדיני בזמן אמת.

"אם היו מעירים את ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל באותו לילה נורא לא היה השבעה באוקטובר", כתב בן חיים בפוסט שפרסם. הוא המשיך ומנה שורה של אישים פוליטיים ואנשי ביטחון: "וגם אם היו מעירים את ראש הממשלה אהוד ברק לא היה השבעה באוקטובר. וגם אם היו מעירים את ראש הממשלה יאיר גולן לא היה השבעה באוקטובר. וגם אם היו מעירים את ראש הממשלה עופר וינטר, אביגדור ליברמן, ואפילו נפתלי בנט – לא היה השבעה באוקטובר". לדבריו, הדברים נכונים מקל וחומר לגבי ראש הממשלה המכהן: "ובוודאי ובוודאי ובוודאי שאם היו מעירים את ראש הממשלה האלרמיסט בנימין נתניהו לא היה השבעה באוקטובר. אם היו מעירים את ראש הממשלה, כמעט כל ראש ממשלה, לא היה השבעה באוקטובר". בן חיים דורש מהציבור ומהמערכת להתמקד בעיקר: "תחשבו על הנקודה הזו ואל תברחו ממנה. עולה ממנה שכל הדיון בהתראות ובקונספציה ובהעברות הכספים ובמה שהתרחש לפני השבעה באוקטובר הוא חשוב מאוד, אבל הוא מסביב לנקודת המשען הארכימדית. והנקודה היא שכל ראש ממשלה היה מקפיץ את הצבא אם היו מעירים אותו".

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לניתוחו, עדכון בזמן היה משנה לחלוטין את פני המערכה: "ואם היו מקפיצים את הצבא, אז או שהחמאס היה מבטל את המתקפה, או שהיה מתנפץ על הגדרות – ולא היה אסון השבעה באוקטובר. בטח לא במימדים שבכלל קרובים לאסון שפקד אותנו".

את דבריו סיכם בסימן שאלה נוקב כלפי הדרגים הצבאיים והמודיעיניים: "יש עובדה ברורה: היו מספיק והותר סימנים מודיעיניים דרמטיים כדי להבין שחייבים להעיר את ראש הממשלה ואת הצבא. אז נשארנו עם שאלת השאלות: למה לא העירו והקפיצו את ראש הממשלה ואת הצבא? ונשארנו עם תשובת התשובות: אם היו מעירים את ראש הממשלה לא היה חורבן השבעה באוקטובר".