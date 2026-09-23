"השמועות על חטופים בעזה - אינן נכונות"

הפרשן הצבאי קובי פינקלר מתייחס הבוקר (רביעי) לשמועות שנפוצו בשעות האחרונות ברשתות החברתיות על אודות אירוע חטיפה כביכול, ומבהיר כי מדובר בדיווחים שקריים.

פינקלר דחה על הסף את הדיווחים הלא-מאומתים: "גל השמועות על כביכול חטופים ישראלים שאינם מדווחים – אינו נכון. וברוך ה' אין כל אירוע כזה".

פינקלר התייחס בדבריו גם להתבטאויותיו האחרונות של שר הביטחון ישראל כ"ץ, והסביר את הרקע הביטחוני לדברים: "האמירה של שר הביטחון כוונה ישירות לצד השני כאזהרה: היזהרו והישמרו. צה"ל ממשיך לגרוע מהיכולות של חמאס ונוגס באופן עקבי בקו הצהוב".