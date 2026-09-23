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חדשות צבא ובטחון

"השמועות על חטופים בעזה - אינן נכונות"

על רקע השמועות, במערכת הביטחון מבהירים כי אין אירוע חטיפה. ההתבטאויות האחרונות נועדו להזהיר את חמאס מצעד נואש

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רצועת עזה (דובר צה"ל)

הפרשן הצבאי קובי פינקלר מתייחס הבוקר (רביעי) לשמועות שנפוצו בשעות האחרונות ברשתות החברתיות על אודות אירוע חטיפה כביכול, ומבהיר כי מדובר בדיווחים שקריים.

פינקלר דחה על הסף את הדיווחים הלא-מאומתים: "גל השמועות על כביכול חטופים ישראלים שאינם מדווחים – אינו נכון. וברוך ה' אין כל אירוע כזה".

פינקלר התייחס בדבריו גם להתבטאויותיו האחרונות של שר הביטחון ישראל כ"ץ, והסביר את הרקע הביטחוני לדברים: "האמירה של שר הביטחון כוונה ישירות לצד השני כאזהרה: היזהרו והישמרו. צה"ל ממשיך לגרוע מהיכולות של חמאס ונוגס באופן עקבי בקו הצהוב".

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עם זאת, פירט הפרשן את הניתוח הביטחוני לגבי מניעיו של ארגון הטרור ברצועה: "מתוך הפחד והמצוקה של חמאס, קיים חשש שהארגון ינסה להשתמש בנשק שבידיו – חטיפה".

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שחר
לפני 3 שעות

איך אפשר שלא להתרגש כשרואים את צה״ל שומר על השקט של כולנו ומנפץ שמועות זדוניות? התחושה שאין יותר הפקרות מחזירה את האוויר לריאות.
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