לפיד טוען: זה מה שנתניהו צריך להגיד למקרון

יאיר לפיד ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס הבוקר (רביעי) לסערה בעקבות דבריו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שטען בנאומו בעצרת האו"ם כי "חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית". לפיד הציג את מה שלטענתו ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לעשות כעת בעקבות האמירה המוטעית.

"מה הדרך הנכונה לטפל בהתבטאות השיקרית, המזיקה וההרסנית של עמנואל מקרון לפיה 'החמאס אינו פועל ביהודה ושומרון'? התשובה: עתונאים ופרשנים צריכים להלום בו בכל כוחם, עם העובדות הנכונות, אבל מדינה שנאבקת על דעת הקהל העולמית צריכה להתנהל אחרת" אמר לפיד. "תפקידו של ראש הממשלה הוא לא לצייץ, אלא לשנות מציאות". לדבריו, "אנחנו במשבר מדיני חמור שכבר מסכן את ביטחון ישראל. מה שעשו עד היום נכשל. זו עובדה, ואי אפשר להתווכח איתה".

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לפיד הציג את הצעתו לנתניהו: "ראש הממשלה צריך לצלצל אליו ולצעוק עליו: 'עמנואל, תתבייש! אני שולח לך את פרטיו של נתנאל שקרון זכרו לברכה, אב לששה, שנרצח רק לפני ארבעה ימים בידי מחבל חמאס. אני שולח לך גם מידע מודיעיני שמוסכם גם על האמריקאים וגם על שירות המודיעין שלך, המוכיח מעל לכל צל של ספק שהחמאס פועל כל השנים ביהודה ושומרון ואחראי למאות פעולות טרור'".

"אני מכיר את מקרון היטב. יותר מכל ישראלי אחר. הוא היה עולה לשידור ואומר שהוא טעה בעובדות" סיכם לפיד. "זה היה עוזר לישראל יותר מכל הציוצים המכוונים ל'בייס'. זה היה גורם למנהיגים אחרים להיות זהירים יותר. זה היה נצחון בזירה הבינלאומית".