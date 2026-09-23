אהוד אולמרט שובר שתיקה: "לא ישנתי בלילה מפחד"

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, התראיין בפודקאסט אצל עמית סגל, ושיתף אותו במבצע האדיר להשמדת הכור הסורי ב-2007.

תחילה הוא פירש את השתלשלות העניינים, הפעולות שקדמו לגילוי הכור הגרעיני בסוריה, וכיצד קצינה אחת במוסד התעקשה שוב ושוב שהוא קיים, למרות שבכירים מעלייה טענו כי אין דבר כזה.

בדבריו נזכר אולמרט בישיבה בה הודיעו כי אכן יש כור כזה: "בישיבה היו דגן, תמיר פרדו, אמנון סופרין ואיש נוסף שאי אפשר לחשוף את שמו, שהיה העוזר של דגן. השיחה ארכה ככל שארכה, ואז הם יצאו. אמרתי למזכירה לקרוא ליורם טורבוביץ' ולשלום תורג'מן. כשהם נכנסו אמרתי להם: "יש כור גרעיני בסוריה, אנחנו נהרוס אותו".

הייתה דממה. אמרתי להם שעכשיו לא נעסוק בשאלה איך זה קרה שלא ידענו, אלא נעשה הכול כדי שהוא לא יהיה קיים. הדבר הזה לא הניח לי. חזרתי הביתה, עליזה ראתה שמשהו קורה".

סגל שאל אותו כיצד הוא לא חשש שהוסד על קיומו של הכור, עוד טרם השמדתו - ידלוף החוצה. אולמרט הודה: "יש חשש כזה כל הזמן, הייתי מתעורר בלילה מפחד שזה ידלוף".