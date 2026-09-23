חוזר לתמוך בנתניהו? הציוץ המפתיע של טראמפ

טראמפ ונתניהו. ארכיון ( עמוס בן גרשום/לע"מ )

אחרי שהתחמק בעבר מלקחת צד בבחירות בישראל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף הלילה (בין שלישי לרביעי) ברשת Truth Social כתבה מרשת "ניוזמקס", אשר הציגה סקר החוזה הובלה לגוש נתניהו. הכתבה הציגה את הסקר שפורסם בשבוע שעבר בחדשות 13, אשר הביא לליכוד 18 מנדטים, לצד 8 מנדטים לעוצמה יהודית ולציונות הדתית. המפלגות החרדיות חילקו 14 מנדטים ביניהם, ועמך ישראל של עופר וינטר עולה ל-6 מנדטים - לסך של 54 מנדטים לימין.

הפוסט של טראמפ ( צילום מסך מרשת Truth Social )

באופוזיציה ניתנו 22 מנדטים לישר של איזנקוט, 12 לבנט ולפיד, 10 לדמוקרטים של יאיר גולן, 8 לישראל ביתנו של ליברמן - ובסך הכל 50 מנדטים. המפלגות הערביות עם 8 מנדטים לחד"ש-תע"ל-בל"ד ועוד 6 מנדטים לרע"ם, והנדל וזליכה לא עברו את אחוז החסימה.