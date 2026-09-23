בישראל זועמים על מקרון: "אבסורד מגוחך"

נשיא צרפת עמנואל מקרון עורר הלילה (בין שלישי לרביעי) סערה כשטען בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם כי חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון. בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיבו והזכירו את פיגוע הירי שהתרחש בתחילת השבוע בנווה צוף, שבוצע על ידי פעיל חמאס ובו נרצח נתנאל שוקרון ז"ל - אשר החזיק באזרחות צרפתית.

"לפני שנה, ממש כאן, היינו כ-12 מדינות שהכירו במדינה פלסטינית. אני שומע את הציניות של חלק מהאנשים: 'הכרה על הנייר, תסתכלו על המציאות'. אבל מהי האמינות שלנו אם נמשיך להישאר חסרי מעש מול עזה?" אמר מקרון. "יש שמתגאים ב'שלום' כביכול, אך השלום הזה לא פתח אפילו לשנייה אחת את המסדרונות ההומניטריים. האם עלינו להביט במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא".

מקרון הוסיף וקרא למשתתפי העצרת: "תסתכלו על מה שקורה בגדה המערבית, שבה מדי יום נעשות הפרות - ובשביל מה? חמאס מעולם לא עשה צרות בגדה המערבית! מה שאנחנו צריכים הוא לכבד את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני להתקיים. זהו תנאי הכרחי לביטחונו של העם בישראל, היום ובעתיד".

כאמור, בישראל הגיבו בזעם לדבריו של מקרון. בהודעה שפורסמה על ידי לשכת ראש הממשלה באנגלית נכתב כי "האבסורד המגוחך בהצהרתו של עמנואל מקרון מדהים. ביום ראשון, ערב יום כיפור, לפני יומיים בלבד, נתנאל שקרון - אזרח צרפתי ואב לשישה - נרצח ברכבו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. בנשימתו האחרונה הוא אמר לבנו לברוח. מחבלי חמאס מבצעים התקפות נגד יהודים כמעט מדי יום. הם רצחו אינספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. הבורות היא אינה תירוץ למחיקת דמם".