ליברמן בהצהרה שתכריע את הבחירות: "אין לו מקום בממשלה"

אביגדור ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מציב קו אדום תקיף שמסבך באופן דרמטי את מפת התרחישים להרכבת הממשלה הבאה.

בהודעה רשמית מטעם דוברות ישראל ביתנו הבוקר, הובהר כי המפלגה תצביע בעד פסילתן של הרשימות הערביות וראשי הסיעות בוועדת הבחירות המרכזית. "כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה", נמסר מטעם המפלגה. "כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת בישראל. לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע״מ, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה".

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המהלך של ליברמן, הפוסל לחלוטין שותפות או התבססות על רע"מ והסיעות הערביות, סותם למעשה את הגולל על הקמת ממשלה בראשות גוש מתנגדי נתניהו. על פי תמונת המנדטים בסקרים, לגוש מתנגדי נתניהו אין כל היתכנות להגיע לרוב של 61 חברי כנסת ללא תמיכתן או הימנעותן של המפלגות הערביות – מה שמחייב את האופוזיציה לחשב מסלול מחדש.