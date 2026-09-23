בחורים טובים 3: הכסף מדבר, אבל הלב מנצח

ממחיאות הכפיים שהדהדו באולם הענק בהקרנת הבכורה של "בחורים טובים 3", מבהירות מיד: שוב מדובר בסרט מיוחד, איכותי ומהנה. אחרי שבשני הסרטים הקודמים צפו למעלה ממיליון איש, הושק אמש (שלישי) הסרט השלישי בסדרה – הישג נדיר לקולנוע הישראלי והטרילוגיה השלמה הראשונה מזה 35 שנים.

סרט שעוסק בכסף

"הסרט הראשון עסק בפערים בחברה החרדית בין אשכנזים לספרדים, הסרט השני עסק בילדים חריגים במשפחה והשפעותיהם על השידוכים, והפעם – הנושא הוא כסף", מספר לסרוגים במאי הסרט, ארז תדמור. ואנחנו נוסיף: טוב שיש אותו, אך מסתבר שהוא לא קונה הכול. תופתעו לגלות.

ברוך אוירבך (מאור שוויצר), שדכן חרדי וחסר מזל מבני ברק, עומד להתחתן סוף־סוף עם רות (ניב סולטן). כדי לממן את החתונה הוא נאלץ, בלית ברירה, לחדש את קשריו העכורים עם השדכנית הוותיקה מלכי (עירית קפלן). המטרה: לממש הזדמנות פז בדמותו של המיליונר החרדי-אמריקאי, מיכאל גרסטל (מייקל רפפורט), שמציע 100 אלף דולר למי שימצא שידוך ראוי לבתו היחידה.

כשהשניים יוצאים במסע לניו יורק בעקבות השידוך המושלם, הם נשאבים לעולם מסחרר של עושר, פאר, סודות משפחתיים ומבחנים בלתי צפויים. ככל שהעלילה מסתבכת, ברוך מגלה שהעסקה הגדולה של חייו עלולה לסכן דווקא את הדבר היקר לו מכול. מדובר בקומדיה חמה ותוססת על כסף, אהבה, זהות ומה שבאמת חשוב בחיים.

אל הקאסט הוותיק – מאור שוויצר, ניב סולטן, עירית קפלן, אליהו שאקי ויקי רייסנר – מצטרפים כוכבים חדשים, ובראשם הכוכב ההוליוודי מייקל רפפורט ("חברים", "נמלטים"), שהפך בשנות המלחמה לאחד הקולות הבולטים בעד ההסברה הישראלית. לצדו מצטרפים גם ידין גלמן (שחוזר לקולנוע אחרי הופעות בולטות ב"תמונת הניצחון" ו"המנצחים"), הקומיקאי משה אשכנזי (ששיתף פעולה בעבר עם תדמור בסרט "ארץ פצועה"), ונאיה בינשטוק, מהכוכבות הצעירות והבולטות של השנים האחרונות.

כמה שווה בן אדם?

ארז תדמור, שגם כתב את התסריט לצד חווה דיבון, שראל פיטרמן ושרון מימון, מסביר את הרעיון שעומד במרכז הסרט: "בכל חברה אנושית מגיע רגע שבו כסף הופך לשפה. לא רק אמצעי חליפין, אלא מילון שלם שדרכו בוחנים ערך: כמה שווה מעשה, כמה שווה זמן, כמה שווה בן אדם".

תדמור מוסיף: "ברגע שאהבה נדרשת לדבר באותה שפה, היא כבר הפסידה – כי אהבה, מעצם טבעה, מסרבת להימדד. זו נקודת המוצא ממנה יצאתי בבימוי: לא כמה כסף משחית אהבה, אלא איך שתי המערכות האלה – שכל אחת מהן בונה עולם סגור משלה – נאלצות לחיות זו בתוך זו, בתוך אותו לב אנושי, בלי אפשרות אמיתית להפריד ביניהן.

מה שמפתה בכסף הוא כמעט אף פעם לא הכסף עצמו, אלא הביטחון וההבטחה שאפשר סוף־סוף להפסיק לפחד. מי שגדל בלי רשת ביטחון כלכלית לא באמת בוחר ברגע האמת בין כסף לאהבה – הוא בוחר בין פחד לתקווה, וזו בחירה אכזרית בהרבה".

לא לשפוט

"לכן הקפדתי, לאורך כל העבודה על הסרט, לא לשפוט אף אחד מהרגעים שבהם דמות נמשכת אל הכסף. לפעמים המשיכה הזו היא לא חמדנות, אלא הצורה הכי כנה שנשארה לאהבה עצמית ששרדה נסיבות קשות.

יש רגע אחד שמעניין אותי יותר מכל השאר: רגע שקודם לחשבון ולמחשבה עצמה. שריר בגוף שיודע את התשובה לפני שהראש הספיק לחשב אותה. זה הרגע שבו האמת פורצת החוצה בלי רשות, לפני שהפחד או החשבון הכלכלי מספיקים לצנזר אותה. כבמאי, לא חיפשתי את ההחלטה השקולה; חיפשתי את השנייה הבלתי־נשלטת ההיא, כי יש בה יותר אמת על בן אדם מכל דיאלוג מחושב שיכולתי לכתוב".

מסר דרך קומדיה

"בחרתי לספר את הסיפור הזה דרך קומדיה ולא דרך כובד ראש, כי צחוק הוא הדרך היחידה שמצאתי לגעת בכסף בלי להיכנע לרצינות שהוא תמיד דורש מאיתנו. כסף רוצה שניקח אותו ברצינות – שנחשב, נשקלל ונתמחר כל רגש. צחוק מסרב לזה. הוא אומר, בלי מילים, שכל המספרים הללו קטנים מהחיים עצמם. דווקא מתוך הקלילות הזאת, ברגע שהמגננות יורדות והצופה כבר צוחק, אפשר להבריח פנימה רגע של רגש אמיתי בלי שהוא יישמע כמו דרשה.

בסופו של דבר, מה שמעניין אותי הוא לא מי מנצח – הכסף או האהבה – אלא מה קורה לאדם שבוחר, ולו פעם אחת בחייו, במשהו שאין לו שום דרך להוכיח את שוויו. בחירה בלי ביטחונות, בלי קבלה ובלי ערבות. אולי בדיוק בגלל זה היא הדבר הכי יקר שיש לנו. וזה, בעיניי, מה שסרט קומי על אהבה יכול לגעת בו יותר מכל דרמה כבדת ראש: לא ללמד אותנו שאהבה מנצחת את הכסף, אלא להזכיר לנו איך זה מרגיש, לרגע אחד, לבחור בה בכל זאת".

הקאסט החדש לצד הוותיק עושה עבודה מצוינת. תוסיפו לכך את השדכן השלומאלי בדמותו של משה אשכנזי הנפלא, ותקבלו יצירה טובה, מהנה ועם מסר חשוב לחיים. 100 דקות מצחיקות, נקיות ומהנות!