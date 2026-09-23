ישנתם 8 שעות ועדיין קמתם עייפים? ייתכן שהקפה אשם

שתיתם קפה בשעות אחר הצהריים, נרדמתם בזמן וישנתם שמונה שעות רצופות? מתברר שזה עדיין לא אומר שהמוח זכה למנוחה מלאה. מחקר שפורסם השנה בכתב העת Nutrients מצביעה על כך שקפאין יכול לשנות את הפעילות החשמלית של המוח בזמן השינה ולהפחית את עומקה, אפילו כאשר משך השינה נראה תקין לחלוטין.

החוקרים בחנו 32 מחקרים בבני אדם שבהם נמדדה השפעת הקפאין על השינה באמצעות EEG, בדיקה המתעדת את הפעילות החשמלית של המוח. הממצא העקבי ביותר היה ירידה בפעילות גלי המוח האיטיים במהלך שנת NREM, ובמיוחד בגלים המזוהים עם שינה עמוקה. במקביל נצפתה לעיתים עלייה בפעילות מהירה יותר, הקשורה למצב מוחי ערני יותר.

המשמעות היא שאדם יכול להירדם ללא קושי, לא להתעורר במהלך הלילה ואף לקום בתחושה שישן היטב, ובכל זאת השינה שלו עשויה להיות פחות עמוקה ופחות משקמת מבחינה נוירולוגית. לדברי פרופ' דונטה קורפס מהאוניברסיטה הרפואית בוורוצלב, מדידות EEG מאפשרות לזהות שינויים עדינים שאינם מתגלים כאשר בוחנים רק את מספר שעות השינה או את מספר היקיצות בלילה.

השינה העמוקה והגלים האיטיים המלווים אותה נחשבים לחלק חשוב מתהליכי ההתאוששות של הגוף והמוח. לכן הפחתה בפעילות זו יכולה להסביר מדוע לעיתים אדם ישן לכאורה מספיק שעות, אך עדיין מתעורר עייף או מרגיש שהוא זקוק לקפאין נוסף כדי לתפקד במהלך היום.

ההשפעה אינה זהה אצל כולם. גיל, קצב חילוף החומרים, רמת העייפות, כמות הקפאין הנצרכת באופן קבוע ואף הבדלים גנטיים הקשורים למערכת האדנוזין עשויים להשפיע על הרגישות לקפאין. המחקר מצא גם כי מועד השתייה משמעותי, אך אצל אנשים מסוימים אפילו קפאין שנצרך מוקדם יחסית במהלך היום עשוי עדיין להשפיע על השינה בלילה.

קפאין פועל בעיקר באמצעות חסימת קולטנים לאדנוזין, חומר המצטבר במוח לאורך היום ומגביר בהדרגה את תחושת הצורך בשינה. חסימת האות הזה מסייעת להגביר ערנות, אך עלולה גם להחליש את "לחץ השינה" הטבעי ולהשאיר את פעילות המוח במצב מעורר יותר גם לאחר ההירדמות.

החוקרים מזהירים גם מפני מעגל קסמים אפשרי: קפאין מסייע להתגבר על עייפות במהלך היום, אך אם הוא פוגע בהתאוששות בלילה, האדם עלול להיות עייף יותר למחרת ולהזדקק לכמות גדולה יותר של קפאין. עם זאת, הם מדגישים כי אין להסיק שקפאין הוא בהכרח "טוב" או "רע". השפעתו תלויה בכמות, בתזמון, בהרגלי השינה וברגישות האישית.

המסקנה היא שמספר שעות השינה אינו המדד היחיד למנוחה איכותית. ייתכן שאדם ישן לילה שלם, אך מתחת לפני השטח הקפה ששתה במהלך היום עדיין משנה את האופן שבו מוחו ישן.