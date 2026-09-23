חיפש מקום לקמפינג - וגילה מכתש מסתורי ענק

תגלית יוצאת דופן בקנדה החלה דווקא מחיפוש אחר מקום מתאים לקמפינג. ז'ואל לפואנט, אסטרונום חובב, בחן בשנת 2024 תמונות לוויין של אזור מרוחק בקוויבק, כאשר הבחין במבנה מעגלי חריג סמוך לאגם מרסל. הצורה עוררה את חשדו כי ייתכן שמדובר במכתש שנוצר מפגיעת אסטרואיד או מטאוריט.

לפואנט פנה למומחים, ובעקבות הפנייה החלו חוקרים לבדוק את האפשרות שמדובר במכתש פגיעה שלא היה מוכר עד כה. הגיאולוג הפלנטרי גורדון אוסינסקי מאוניברסיטת ווסטרן בקנדה היה בתחילה ספקן, אך החליט לארגן משלחת לאזור באוקטובר 2025. ההגעה למקום הייתה מורכבת במיוחד: החוקרים נאלצו להגיע במטוס ימי, ולאחר מכן ללכת במים עם ציודם ולהתקדם בשטח ביצתי וסבוך.

במהלך היום השני של עבודת השטח נמצאו בסלעים מבנים המכונים "חרוטי ניפוץ" - תצורות הנוצרות כתוצאה מלחצים קיצוניים האופייניים לפגיעת גוף שמימי. לדברי החוקרים, זהו אחד הסימנים הברורים ביותר שניתן לזהות בשטח לכך שאכן התרחש במקום אירוע פגיעה. הממצאים שינו את ההערכה הקודמת שלפיה המבנה הגיאולוגי באזור נוצר כתוצאה מפעילות געשית.

החוקרים מעריכים כי המכתש, המכונה Uhackatik, משתרע על פני כ-25 קילומטרים ונוצר לפני שנים רבות. המבנה כולל גם התרוממות מרכזית וצוקים גבוהים שנוצרו בעקבות האירוע ה'אלים'. אילו פגיעה בעוצמה דומה הייתה מתרחשת כיום באזור מיושב, לדברי אוסינסקי, היא הייתה עלולה לגרום להרס אזורי עצום ואף להשפיע על האקלים העולמי.

מקורו של המכתש נחשב כעת למעשה מאומת מבחינה מדעית, אם כי הכרה רשמית צפויה להתקבל לאחר בחינה של ועדה מטעם החברה המטאוריטית. אם יאושר סופית, יהיה זה מכתש הפגיעה הגדול ביותר שהתגלה מאז גילוי מכתש היאוואטה שבגרינלנד בשנת 2018, שקוטרו כ-31 קילומטרים.

הסיפור מדגיש גם את תרומתם האפשרית של חוקרים ואסטרונומים חובבים למדע. לפואנט, שיצא בסך הכול לחפש מקום לטיול, הצליח באמצעות תשומת לב לפרט קטן בתצלום לוויין להוביל חוקרים לאחת מתגליות מכתשי הפגיעה המשמעותיות של השנים האחרונות.