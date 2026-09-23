קודם בית, אחר כך הנפש: המודל שמצליח להוציא חסרי בית מהרחוב

במשך שנים, הדרך המקובלת לסייע לחסרי בית הייתה הדרגתית: מעבר מהרחוב למקלט, משם לדיור זמני, ורק לאחר התמודדות עם בעיות כמו התמכרות, מצב נפשי או חובות ניתן היה לעבור לדיור קבוע. אלא שמודל אחר, המכונה "Housing First" - "דיור תחילה" - הופך את הסדר.

הרעיון פשוט: מעניקים לאדם דירה קבועה כבר בתחילת התהליך, ובמקביל מצמידים לו אנשי מקצוע שמסייעים בתחומים כמו בריאות הנפש, התמכרויות, קצבאות וקשרים משפחתיים. הזכות להמשיך להתגורר בדירה אינה מותנית בהשתתפות בטיפול או בהשגת יעדים מסוימים.

אחד המשתתפים בתוכנית הוא מייקל, שהפך לחסר בית ב-2022 ועבר ללונדון. לאחר תקופות ברחוב ובדיור זמני הוא הצטרף לתוכנית Solo Homes, שפועלת לפי עקרונות "דיור תחילה". בתוך שבועות הוא קיבל דירה משלו וליווי אישי. מאז, לדבריו, לא חזר לישון ברחוב.

הנתונים מתוכניות ניסיוניות שהחלו באנגליה ב-2018 מחזקים את הגישה. יותר מ-1,000 בני אדם קיבלו סיוע במסגרת תוכניות במנצ'סטר רבתי, ליברפול ומערב המידלנדס. בקרב המשתתפים שנבדקו, 84% התגוררו בדיור ארוך טווח לאחר חצי שנה, והשיעור עלה ל-92% לאחר שנה. לפני כניסתם לתוכנית, 86% מהם חיו בתנאי דיור לא יציבים.

השינוי לא התבטא רק בקורת גג. שיעור המשתתפים שאמרו כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות או תמיד ירד מ-35% ל-16%, ושיעור הרשומים אצל רופא משפחה עלה מ-60% ל-92%. במקביל נרשמה ירידה במעורבות בהתנהגות אנטי-חברתית ובמגע עם מערכת המשפט. דברים שכאשר אינם נפתרים, בסופו של דבר הם עולים הון למשלם המיסים ופוגעים באיכות החיים.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי דירה אינה פתרון קסם. לאחר שנה לא נמצאה ירידה מובהקת בשימוש בסמים או בתלות באלכוהול, וגם שיעורי התעסוקה נותרו נמוכים. רבים מהמשתתפים המשיכו להזדקק לטיפול רפואי ונפשי במשך שנים. המודל מבוסס לכן על דיור קבוע לצד ליווי ארוך טווח.

כעת בריטניה מבקשת להרחיב את העקרונות הללו. הממשלה הכריזה באוגוסט על תוכנית בהיקף של 442 מיליון ליש"ט להתמודדות עם לינה ברחובות, ובה יעד לספק יותר מ-1,000 בתים קבועים במהלך שלוש השנים הקרובות לצד תמיכה אינטנסיבית. 178 מיליון ליש"ט מהתקציב מיועדים במיוחד לדיור קבוע.

הצורך עדיין גדול. לפי הנתונים שפורסמו, כ-8,748 בני אדם ישנו ברחובות באנגליה בשלב כלשהו במהלך חודש יוני, ומתוכם 3,253 הוגדרו כחסרי בית לטווח ארוך. בלונדון לבדה תועדו כמעט 4,000 בני אדם שישנו ברחובות בין אפריל ליוני.

האתגר המרכזי כעת הוא למצוא מספיק דירות מתאימות. ארגונים המפעילים את התוכנית מצביעים גם על מחסור במימון ארוך טווח ובשירותי בריאות נפש זמינים. למרות זאת, תוכניות קטנות כבר מציגות תוצאות מעודדות: במסגרת Solo Homes בלונדון הועברו מאז פברואר 2025 שמונה חסרי בית ותיקים לדירות משלהם, ונכון לפרסום הכתבה כולם עדיין מחזיקים בדירותיהם.