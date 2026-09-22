חיפשו מוקשים - ומצאו נשק בן מאות שנים עם כתובת נדירה

גילוי מקרי במהלך פעילות צבאית בדרום קוריאה הפך לאחת התגליות המעניינות בחקר ההיסטוריה הצבאית של המדינה. כלי נשק קטן מברונזה, שנמצא במהלך חיפוש אחר מוקשים בהר גאומסאונג בעיר נאז'ו, זוהה לאחר מחקר ממושך כ-"Hwangja Hwatong" - כלי ירייה קדום ששימש לשיגור חצים או קליעים באמצעות אבק שריפה.

הפריט התגלה בנובמבר 2023, כאשר חיילים סרקו שטח שיועד להקמת שביל טיולים. הוא נמצא בעומק של כ-10 ס"מ בלבד מתחת לפני הקרקע. אורכו 23.75 ס"מ, קוטר הקנה שלו כ-1.66 ס"מ ומשקלו מעט יותר מקילוגרם, נתונים המעידים כי ככל הנראה נועד לנשיאה ולהפעלה בידי לוחם יחיד.

אלא שהפרט המסקרן ביותר נמצא דווקא על גוף הנשק. לאחרונה, לאחר שלוש שנות מחקר, החוקרים זיהו 28 סימנים חרוטים בברונזה, ובהם שם סוג הנשק, משקלו המקורי וגם שמותיהם של האנשים שהיו מעורבים בייצורו. לפי הכתובת, הפקיד שפיקח על העבודה נקרא אן היו-בו, ואילו בעל המלאכה שיצק את הנשק נקרא סוק. עבור החוקרים מדובר בחלון נדיר למערכת המאורגנת שבאמצעותה יוצרו כלי נשק בקוריאה של ימי הביניים.

גם תאריך הייצור מסתתר בכתובת, אך הוא הותיר תעלומה. שיטת התיארוך הקוריאנית המחזורית מאפשרת שתי אפשרויות עיקריות: דצמבר 1377 או דצמבר 1437. אם התאריך המוקדם נכון, הנשק נוצר בסוף תקופת 'שושלת גוריו', זמן קצר לאחר שהשלטון הקים גוף ייעודי לייצור אבק שריפה וכלי נשק. אם מדובר ב-1437, הוא שייך לתקופת המלך סג'ונג בשושלת ג'וסון, שגם בה חלה התפתחות משמעותית בטכנולוגיית הנשק.