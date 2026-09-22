חשש לחדירה לישראל: כוחות הביטחון פתחו בסריקות

כוחות צה”ל והמשטרה הוקפצו הלילה (שלישי) לסריקות באזור גבול ישראל-ירדן, סמוך לקאסר אל־יהוד, בעקבות זיהוי חריג שהתקבל מתצפיות צה”ל. על פי ההערכה, מדובר בחשד להברחה.

בעקבות הזיהוי הוזעקו כוחות הביטחון למרחב והחלו בסריקות באזור, במטרה לבדוק את נסיבות התנועה החשודה שאותרה בגזרת הבקעה.

מדובר צה”ל נמסר: “לפני זמן קצר, תצפיות צה”ל זיהו תנועה חשודה במרחב הגבול המזרחי בגזרת הבקעה. כוחות הביטחון סורקים כעת במרחב”.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על זהות המעורבים או על נסיבות האירוע. כאמור, ככל הנראה החשד שנבדק הוא לאירוע הברחה.

כוחות צה”ל והמשטרה ממשיכים בסריקות במרחב, והאירוע נמצא בטיפול כוחות הביטחון