המסר המצמרר של סינוואר לפני 7 באוקטובר: "רעידת אדמה"

יחיא סינוואר ( עבד רחים כתיב / פלאש90 )

פרטים חדשים נחשפו הערב (שלישי) בחדשות 12 על המסר החשאי שהגיע לישראל מטעמו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, שבועות בודדים לפני מתקפת 7 באוקטובר, ועל הפרשנות שהעניקו לו גורמי הביטחון בזמן אמת.

המסר היה קצר וחריג: "צפויה רעידת אדמה בבתי הסוהר בשל סוגיית האסירים". במערכת הביטחון והמודיעין עסקו במשמעות הדברים, אך העריכו כי סינוואר וחמאס מתכוונים להשתלב במגעים הנוגעים לאליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה והוחזקה בעיראק. לפי הפרסום, באותם ימים זיהה המודיעין הישראלי התפתחות חדשה בעניינה של צורקוב. גורם איראני בכיר פנה לחמאס והציע לארגון: "קבלו אחריות למו"מ לשחרור אליזבט צורקוב". במקביל, הארגון העיראקי הפרו-איראני שהחזיק בה נתן את הסכמתו למהלך. צירוף הדברים חיזק את ההערכה שהמסר של סינוואר קשור לפרשת צורקוב ולא לתוכנית התקיפה של חמאס. גורמים שהשתתפו בדיון אמרו: "המסר של סינוואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד". בעקבות המסר כונסה, לבקשת שב"כ, הערכת מצב מיוחדת. על פי החשיפה, אף אחד מהגורמים שהשתתפו בה לא הציע פרשנות אחרת לדבריו של סינוואר. לפי הדיווח, בדיעבד התברר כי המסר נועד לאפשר לסינוואר לקבל הטבות נוספות מישראל ולדחות את המתקפה שתכנן. אולם בזמן אמת, תמונת המודיעין שנבנתה סביב צורקוב סיפקה הסבר שנראה למערכת הביטחון כמתאים למסר החריג. בכיר במערכת הביטחון התייחס גם לפרסום ב"הארץ", שלפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד העביר התרעה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

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"אם אכן הגיע מסר בהמשך לראש הממשלה עצמו ממוחמד בן זאיד, זה היה עשוי להיות הגרוש ללירה שהיה שולח אותנו לצעדי העמקה אחרים", אמר הבכיר. "היה צריך משהו שיגבר על סימני ההרגעה שהצפנו לעצמנו. ייתכן שזה היה יכול להיות הסימן".

נתניהו מכחיש כי התקיימה שיחה כזו. עם זאת, עוד קודם לכן כבר היה בידי מערכת הביטחון המסר שהגיע מטעמו של סינוואר, אך הוא פורש בזמן אמת כקשור למגעים סביב צורקוב.