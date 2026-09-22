מקרון תוקף את ישראל באו"ם: "המצב בעזה מביש"

נשיא צרפת עמנואל מקרון מתח הערב (שלישי) ביקורת חריפה על ישראל במהלך נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, והתמקד במצב ההומניטרי ברצועת עזה, בנעשה בגדה המערבית ובפעילות הישראלית במדינות השכנות.

על פי דיווח סוכנות הידיעות אנאדולו, מקרון הגדיר את המצב בעזה "מביש" והזהיר כי אמינותה של הקהילה הבינלאומית נמצאת בסכנה אם לא תגיב למתרחש ברצועה.

מקרון טען כי לא ניתן להצהיר על רצון להשיג שלום מבלי להגדיל במקביל את היקף הסיוע ההומניטרי המועבר לעזה. הוא מתח ביקורת גם על מדינות שהכירו במדינה פלסטינית, אך לדבריו אינן פועלות בנוגע למצב ההומניטרי ברצועה.

לצד הביקורת, נשיא צרפת הדגיש כי ארצו נותרה מחויבת לביטחונה של ישראל. עם זאת, לדבריו, יש להגן גם על זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני, לרבות זכותו להתקיים.

בהתייחסו לגדה המערבית, מקרון גינה את מה שהגדיר כהפרות המתרחשות מדי יום. הוא הזהיר מפני טענות שלפיהן שמירה על ביטחונה של ישראל מחייבת פגיעה בריבונותן של מדינות שכנות.