מקרון תוקף את ישראל באו"ם: "המצב בעזה מביש"

נשיא צרפת עמנואל מקרון מתח הערב (שלישי) ביקורת חריפה על ישראל במהלך נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, והתמקד במצב ההומניטרי ברצועת עזה, בנעשה בגדה המערבית ובפעילות הישראלית במדינות השכנות.
על פי דיווח סוכנות הידיעות אנאדולו, מקרון הגדיר את המצב בעזה "מביש" והזהיר כי אמינותה של הקהילה הבינלאומית נמצאת בסכנה אם לא תגיב למתרחש ברצועה.
מקרון טען כי לא ניתן להצהיר על רצון להשיג שלום מבלי להגדיל במקביל את היקף הסיוע ההומניטרי המועבר לעזה. הוא מתח ביקורת גם על מדינות שהכירו במדינה פלסטינית, אך לדבריו אינן פועלות בנוגע למצב ההומניטרי ברצועה.
לצד הביקורת, נשיא צרפת הדגיש כי ארצו נותרה מחויבת לביטחונה של ישראל. עם זאת, לדבריו, יש להגן גם על זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני, לרבות זכותו להתקיים.
בהתייחסו לגדה המערבית, מקרון גינה את מה שהגדיר כהפרות המתרחשות מדי יום. הוא הזהיר מפני טענות שלפיהן שמירה על ביטחונה של ישראל מחייבת פגיעה בריבונותן של מדינות שכנות.
מקרון קרא לכבד את ריבונות לבנון ואמר כי לבנון בעלת ריבונות מלאה נדרשת כדי להתמודד עם סוגיית נוכחות חיזבאללה ולהשיב את הביטחון. הוא הוסיף כי צרפת תמשיך לתמוך גם בריבונותה ובאחדותה של סוריה.
בהמשך דבריו התייחס נשיא צרפת למשפט הבינלאומי וטען כי המשפט ההומניטרי ואמנות ז'נבה עומדים בפני מבחן קשה. לדבריו, "פשעי המלחמה עברו תיעוש", והרס תשתיות אזרחיות והפרות זכויות אדם מעידים על "עידן חדש של מעשים ברבריים".
מקרון הביע תמיכה במעמדו המרכזי של בית הדין הבינלאומי לצדק וקרא למנוע יצירת סדר עולמי חדש המבוסס על היעדר ענישה.
כשאני לא ישנה בלילה מדאגה לבן שלי שנלחם בגבול, אני רואה את מקרון תוקף אותנו באו"ם בגלל מחדלי נתניהו! הממשלה הזו מפקירה את הלוחמים שלנו גם בשטח וגם בזירה הבינלאומית, עד מתי תפקרו אותם??