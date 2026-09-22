השר מהליכוד מגיב לאזהרת ישראל כ"ץ: "חמאס מורתע"

הפסיד בכוונה? ישראל כ"ץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מיקי זוהר מהליכוד הגיב היום (שלישי) לדבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהזהיר מפני תרחיש של חטיפת חייל או אזרח ישראלי באזור הקו הצהוב ברצועת עזה.

בשיחה עם ירון וילנסקי הציג זוהר עמדה מרגיעה יותר ואמר: "תושבי העוטף נמצאים במצב הכי בטוח אי פעם, הסיכוי לחטיפה כמעט אינו קיים, חמאס מורתע". דבריו של זוהר נאמרו לאחר שכ"ץ נשא דברים בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים והזהיר את חמאס ותומכיו מהתגובה הישראלית במקרה של חטיפה. "לא ניסוג מהקו הצהוב בעזה לקווי היערכות חדשים בתוך עזה כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות", אמר כ"ץ.

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שר הביטחון הוסיף: "נוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו, מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳, ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו".

כ"ץ הבהיר כי ישראל תמשיך לפעול באמצעות פינוי אוכלוסייה, השמדת תשתיות והחזקת שטח. "זו השפה שארגוני הטרור הג׳יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח", אמר.