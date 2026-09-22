פרשן הארץ בביקורת חריפה על היועמ"שית: "ברחה כאן מאחריות"

העיתונאי חן מענית מתח הערב (שלישי) ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בעקבות העמדה שהגישה עם פרקליט המדינה לוועדת הבחירות המרכזית בעניין הבקשה לפסול את מועמדותו של סמי אבו שחאדה.

"ראוי היה שהיועצת המשפטית לממשלה תביע עמדה משפטית ברורה בשאלה האם צריך לפסול את סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת, או להתיר לו להתמודד", כתב מענית.

לדבריו, לא היה די בקריאה לוועדת הבחירות לשקול את הבקשה בכובד ראש, והיועצת הייתה צריכה להציג מסקנה ברורה. "זה תפקידה, ויש תחושה שהיא ברחה כאן מאחריות", הוסיף.

מוקדם יותר הגישו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לוועדת הבחירות את עמדתם בבקשות הפסילה שהוגשו נגד שורת מפלגות ומועמדים. הם קבעו כי אין בסיס משפטי לפסילת מפלגות הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע"ם, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל"ד. עמדה זהה הוצגה גם ביחס לבקשה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף.

אלא שבעניינו של אבו שחאדה הציגו השניים עמדה שונה. לדבריהם, מהתשתית הראייתית שהוצגה עולה לכאורה כי הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. בשל כך הם קבעו כי ועדת הבחירות צריכה לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה.