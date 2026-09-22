דיווח: חמאס ניסה לחטוף חיילים ברצועת עזה

חמאס ניסה שלוש פעמים במהלך החודש להרוג ולחטוף חיילים באזור הקו הצהוב ברצועת עזה, כך פרסם הערב (שלישי) העיתונאי משה נוי. לדבריו, בתקריות שלא דווחו לציבור נהרגו מחבלים רבים, והאירועים הסתיימו ללא חטיפת חיילים.

הפרסום מגיע בהמשך לאזהרת שר הביטחון מפני ניסיונות לחטוף חיילים או אזרחים. לפי נוי, מדובר בין היתר באירועים קונקרטיים שכבר התרחשו באזור ציר סאלח א-דין, וכלל הפרטים פורסמו באישור הצנזורה.

התקרית הראשונה התרחשה בליל 4 בספטמבר, אז עלה דחפור D9 על זירת מטענים גדולה וקרע את חוטי ההפעלה, ובכך מנע את הפעלתם. במקביל, מחבלים פתחו באש כבדה והכוחות נסוגו מהאזור. צה"ל תקף בתגובה שלוש מטרות ודיווח לציבור רק על תקרית הירי.

למחרת אותרו בזירה עשר גופות של מחבלים וממצאים שהעידו כי עשרות מחבלים נוספים נמלטו. על פי ההערכה המודיעינית שפורסמה, המחבלים תכננו להפעיל את המטענים, לפתוח באש, ובחסות המהומה לחטוף ולהרוג חיילים.

בתקרית נוספת, שהתרחשה בבוקר 4 בספטמבר, נשלח לאזור דחפור "פנדה" המופעל מרחוק. הכלי עלה על מטען שהתפוצץ, אך באירוע לא היו נפגעים. גם תקרית זו לא דווחה לציבור.

בתקרית השלישית שבו הכוחות לאזור, וכלי הנדסי נוסף עלה על מטען. ארבעה טנקים שהוקפצו למקום לא הצליחו להגיע בשל תקלות טכניות, והכוחות נסוגו. חיל האוויר תקף מספר מטרות בתגובה.

אחד הלוחמים אמר ל-JNS: "ניסו לחטוף פה חיילים, והתגובה מאוד מינורית. התקפיות סמליות של חיל האוויר וחזרה לשגרה שהיא ממש 6 באוקטובר. התחושה שאני קיבלתי כחייל היא שאם יורים עליי, מצופה ממני לברוח".

תגובת דובר צה"ל לפרסום טרם נמסרה.