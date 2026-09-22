איומים ברצח נגד יוסף חדאד: "נבתר את גופכם"

יוסף חדאד ( צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 )

עיל ההסברה יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימת מפלגת עמך ישראל, קיבל הערב (שלישי) שורת הודעות דואר אלקטרוני ובהן איומים מפורשים ברצח. על פי הערכת המפלגה, מקורם של האיומים בגורמים הקשורים למשטר האיראני.

באחד המיילים שנשלחו לחדאד נכתב: "נחתוך לכם את האצבעות אחת אחת ונבתר את גופכם יחד עם האמריקאים. אנחנו אנשי המלחמה. לעזאזל אתכם". במפלגה מסרו כי ההערכה בנוגע למקור ההודעות מבוססת על תוכן המסרים והסגנון שבו נכתבו. עם זאת, לא נמסר כי זהותם של שולחי האיומים אומתה.

יוסף חדד ( צילום: 'עמך ישראל' )

האיומים התקבלו לאחר שמשרד המודיעין האיראני פרסם לאחרונה רשימה של גורמים שהוגדרו כעוינים לישראל, ושעמם נאסר על העם האיראני ליצור קשר. חדאד, המשמש כאמור כמועמד מספר שתיים ברשימת עמך ישראל, הופיע בצמרת הרשימה שפורסמה.

חדאד הגיב לאיומים וטען כי הם לא ירתיעו אותו מהמשך פעילותו. "המשטר האיראני מעולם לא היה צפוי יותר, אני מקבל גם ברשתות החברתיות איומים מפורשים ברצח", אמר.

הודעת האיום ( צילום: "עמך ישראל" )

לדבריו, מסרים דומים שקיבל בעבר לא גרמו לו לחשוש, והאיומים החדשים אף מחזקים את נחישותו. "זה לא הפחיד אותי בעבר ולא מפחיד אותי היום, להיפך, זה מחזק אותי. אני אמשיך לפעול למען מדינת ישראל ולמען החברה הישראלית", הוסיף.

בסיום דבריו פנה חדאד אל הגורמים המאיימים והשיב להם באמצעות פתגם בערבית: "ולאויבים שמאיימים מאיראן ועד עזה, אני מוסר את הפתגם הערבי המוכר: روحوا بلّطوا البحر, 'לכו לרצף את הים'".