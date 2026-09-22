פרשת קטרגייט: המסמך החדש שמדאיג את הפרקליטות

חוות דעת שמתגבשת במוסד צפויה לקבוע כי הפגיעה הביטחונית בפרשת קטרגייט הייתה "שולית" בלבד, כך פורסם הערב (שלישי) לראשונה בחדשות 13. בפרקליטות חוששים כי המסמך החדש יחליש את התשתית הראייתית שנאספה בתיק.

למרות חוות הדעת המתגבשת, גורמים המעורים בפרטים ציינו כי סעיף העבירה של מגע עם סוכן זר צפוי להישאר בכתב האישום, שיוגש בכפוף לשימוע.

במקביל, גורמים ברשויות האכיפה מתחו ביקורת על עמדת המוסד. לדבריהם, הם חשים כי הארגון מגן על הנורמות של פורשיו ונמנע מלהגדיר אותן כפליליות.

באוגוסט פורסם בחדשות 13 כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה צפויה לקבוע שיוגשו כתבי אישום נגד יונתן אוריך ואלי פלדשטיין בגין עבירות ביטחוניות. כתב אישום בכפוף לשימוע צפוי גם נגד בכיר המוסד לשעבר שנחשד בפרשה.

בתוך כך, בין הגרסאות שמסרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ויועצו הקרוב אוריך קיימת סתירה בנוגע לאופן עבודתם של הדוברים בלשכת ראש הממשלה. הפער נוגע לשאלה מי נתן את ההנחיות, והאם פעולותיו של פלדשטיין נעשו על דעת נתניהו.

נתניהו ביקש להרחיק את עצמו מהקשר המקצועי לפלדשטיין וטען כי לא התקיימה ביניהם עבודה שוטפת. "הוא לא יכול להגיד שהוא עבד איתי אישית, זה פשוט לא נכון", אמר. כשנשאל על מעמדו של פלדשטיין הוסיף: "אתה יודע מה זה איש שהיה כלום?".