סקר מנדטים: איזנקוט ממשיך להיחלש; נתניהו מתאושש

פתקי הצבעה בישראל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של חדשות 12 שפורסם הערב מצביע על שינויים במאזן הכוחות הפוליטי, כאשר כניסתן של מפלגות חדשות מעל אחוז החסימה מובילה להיחלשות של גוש מתנגדי נתניהו.

על פי הנתונים, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט אמנם מובילה את התמונה עם 23 מנדטים, אך רושמת מגמת היחלשות ביחס לסקרים קודמים. מפלגת הליכוד ניצבת במקום השני עם 20 מנדטים, ומפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים. בהמשך המפה, מפלגות ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות 9 מנדטים כל אחת, יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, והרשימה המשותפת וש"ס משיגות 7 מנדטים לכל אחת. עוצמה יהודית מקבלת 6 מנדטים, בעוד איחוד הציונות הדתית וזהות זוכה ל-5 מנדטים, כפי שמקבלת גם מפלגת רע"ם.

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את תמונת המנדטים סוגרות שתי מפלגות חדשות שעוברות את אחוז החסימה: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר ואיחוד המילואימניקים והכלכלית של הנדל-זליכה, שמקבלות 4 מנדטים כל אחת.

בחלוקה לגושים, גוש מתנגדי נתניהו עומד על 54 מנדטים, לעומת 50 מנדטים לגוש תומכי נתניהו. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים, ומפלגת הנדל-זליכה משיגה 4 מנדטים.