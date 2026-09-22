דריכות שיא: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן

כשברקע איומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעבר איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו קים הערב הערכת מצב ביטחונית דחופה. על פי דיווח של אור הלר, בכירים בישראל העריכו כי הגזרה האיראנית עלולה להתלקח בתקופה הקרובה, ולנוכח המתיחות הגוברת, לא ברור מתי ימריא נתניהו לנאומו בעצרת האו"ם.
על פי הדיווח, קצין בכיר התייחס הערב לרמת הדריכות והבהיר כי במערכת הביטחון ובצה"ל נערכים למספר תרחישים מרכזיים מול איראן.
"התרחיש הראשון הוא שישראל תותקף בטילים ותגיב באופן משמעותי", פירט הקצין הבכיר. "השני הוא 'שאגת הארי 2.0' – מלחמה רחבה בגיבוי אמריקני מלא – והתרחיש השלישי הוא 'עם כלביא', שבו צה"ל פועל לבדו בשטח איראן".
הערכת המצב המיוחדת משקפת את הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון ביחס להתפתחויות האפשריות בציר מול טהרן וושינגטון בימים הקרובים.
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