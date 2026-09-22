הלם בליכוד: 35 ימים לבחירות - נתניהו בבעיה קשה

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

חשש גובר בתנועת הליכוד מאדישות הבוחרים ומעבודת שטח ירודה לקראת הבחירות: על פי דיווח של אנה ברסקי ב'מעריב', במפלגת השלטון מביעים דאגה עמוקה מכך שבזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לתקוף את עופר וינטר ולהתעמת מול איתמר בן גביר, נתוני הסקרים אינם מראים מגמת שיפור. במפלגה מזהירים כי השטח הליכודי עדיין אינו פועל בעוצמה הנדרשת, בעוד המפלגות המתחרות מימין כבר מנצלות את הוואקום. על פי הדיווח, אנשיו של בן גביר פועלים באופן אקטיבי בתוך מעוזי הליכוד המסורתיים, ואילו אנשיו של וינטר יוצרים קשר ישיר עם מצביעי המפלגה בניסיון להעביר אותם לשורותיהם.

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"בסופו של דבר הכל יקום וייפול על אחוז ההצבעה, ואצלנו בשטח המצב לא משהו, מאוד לא משהו", מזהיר פעיל ליכוד ותיק בשיחה על המצב בסניפים.

בליכוד מבינים כי ללא התעוררות משמעותית של פעילת השטח והעלאת שיעור ההצבעה בקרב בסיס התמיכה המרכזי של המפלגה, גיוס המנדטים הנדרש להרכבת הממשלה הבאה יעמוד בפני סכנה ממשית.