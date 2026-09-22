אחרי יומיים: מת מפצעיו החשוד מפיגוע הירי בבית כנסת בקנדה

יומיים אחרי פיגוע הירי סמוך לבית כנסת "בני יעקב" בעיירה בלוויל שבקנדה, משטרת אונטריו הודיעה הערב (שלישי) כי שון וורד, החשוד בביצוע הירי בערב יום כיפור, מת מפצעיו בבית החולים. עוד נאמר כי התייצב מצבו של השוטר שהתעמת עם המחבל, ג'ף סמית' - אך הובהר כי הוא עדיין פצוע באורח קשה.

כזכור, פיגוע הירי התרחש בזמן התפילות בבית הכנסת. השוטר סמית' נתקל בוורד בן ה-29 בצומת שבו ממוקם בית הכנסת, ובמקום נרשמו חילופי ירי. סמית' נפצע כאמור באורח קשה, ו-וורד באורח אנוש - כשכעת כאמור נקבע מותו.

במשטרה עדכנו כי בזירה נורו בין 20 ל-30 קליעים, כשחלקם פגעו בחלונות בית הכנסת. כ-25 מתפללים שהו בתוך בית הכנסת בזמן האירוע, אך איש מהם לא נפגע.